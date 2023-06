Fotos: Padre Alberto Cutié celebra 14 años de matrimonio

El Padre Alberto Cutié compartió ayer, lunes, una serie de fotos en su cuenta de Instagram para celebrar sus 14 años de matrimonio con la guatemalteca Ruhama Buni Canellis Cutie.

En una de las fotos, se observa al Padre Alberto Cutié vistiendo su traje clerical mientras besa a su esposa, lo cual ha generado una serie de comentarios en las redes sociales.

“Padre Alberto, discúlpeme, aún no estoy preparada para ver esto. Siempre lo admiré. Mi educación religiosa fue muy estricta. La iglesia católica, apostólica y Romana a la que usted perteneció no me lo permite”, lee uno de los comentarios.

“Que sean felices siempre y bendiciones para todos ustedes”, comentó un seguidor.

“No sabía se podría casar un sacerdote, pero que viva el amor”, lee otro comentario.

“Excelente así debería hacerse y aceptar de una vez que los sacerdotes se casaran”, expresó otro seguidor.

El Padre Alberto Cutié es reconocido por sus programas televisivos y por un escándalo que protagonizó en 2009 cuando aún era sacerdote católico.

En aquel momento, una revista de farándula publicó unas fotografías que mostraban al Padre Alberto acariciándose con una joven en una playa de Miami. Según la revista, un paparazzi filmó y fotografió al sacerdote y a la joven juntos durante unos días.

A raíz de este escándalo, el Padre Alberto decidió dejar el sacerdocio católico para convertirse en ministro de la Iglesia Episcopal y contraer matrimonio con la.

Ahora, la pareja está casada y tiene dos hijos, Camila Victoria y Albertico.