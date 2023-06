Exhabitantes de “La casa de los famosos 2″ terminan su noviazgo

La actriz venezolana Daniella Navarro anunció el pasado domingo, el final de su relación con el actor argentino Ignacio “Nacho” Casano, de quien se enamoró mientras ambos competían en la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

“Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir. Lo siento. Estoy bien, alivianada de ya soltarlo. La vida no es Instagram. Prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran. Pónganme a mí como la mala, total yo y la gente que me ama saben quien soy”, escribió Navarro.

Esta añadió que: “le deseo lo mejor al señor Casano en todos los aspectos de su vida. Yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás. De mi boca jamás saldrá nada negativo de alguien que por un momento nos hicimos feliz”.

Mientras, Daniella aclaró que el fin de su noviazgo se dio por “cuestiones muy personales”.

“Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo Daniella Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz”.

Navarro quedó en quinto lugar en la dicha temporada de LCDLF, mientras Casano se posicionó en el tercer lugar.

Ambos comenzaron cercana relación en el reality show a pocas semanas de su final.

La segunda temporada del dicho programa fue ganaba por la actriz mexicana Ivonne Montero.

