Kourtney Kardashian y Travis Barker hacen revelación de sexo

La pareja Barker Kardashian realizó la fiesta de revelación del sexo de su primer bebé juntos. La fiesta, con temática de rock ‘n’ roll, emocionó a los fanáticos que se enteraron que el sexo del bebé es varón.

Kourtney y Travis tendrán un niño

Kourtney y Travis anunciaron la llegada de su niño con una emocionante revelación de sexo. La casa de los esposos estuvo decorada con estrellas plateadas y corazones negros junto a muchas flores. La pequeña celebración se llevó a cabo el domingo.

Cuando llegaba cada invitado, este escogía una pulsera de su preferencia en tono azul o rosa, dependiendo de si pensaban que Kourtney tendría una niña o un niño.

Gender reveal de rock ‘n’ roll

La pareja, casada desde mayo de 2022, les dio a sus invitados cámaras desechables para tomar fotos durante el gender reveal. “Recuerdos de la gira. Tome una foto y deje una nota”, decía el letrero que llevaba cada asistente.

Con un menú totalmente vegano, los familiares y amigos comieron galletas con forma de micrófono y un pastel cubierto de diminutos corazones negros.

Llegó la hora de saber el sexo del bebé y fue cuando Kardashian, de 44 años, se sentó en las piernas de su esposo frente a una batería. Kourtney escribió en sus historias: “¿La intuición de mamá?”, junto a un conjunto azul de bebé mientras el confeti azul estallaba en el aire.

Revelación de sexo de Kourtney y Travis. (Instagram: @kourtneykardash)

Fertilización in vitro

Recordemos que Kardashian y Barker confesaron su lucha por tener un hijo de manera natural, pero no lo lograron hasta optar por la fertilización in vitro (FIV) y varios remedios a base de hierbas. Sin embargo, la FIV habría no funcionado.

“Hemos terminado oficialmente con la FIV. Nos encantaría tener un bebé más que nada, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si eso es un bebé, entonces creo que sucederá”, dijo Kardashian.