Fotos: Anuel AA celebra el cumpleaños de su hijo

El exponente de música urbana Anuel AA celebró este lunes el cumpleaños de su hijo, Pablo Anuel Gazmey Cuevas, y compartió con sus seguidores varias fotos y videos donde se observan disfrutando junto al menor.

El exponente urbano publicó una fotografía junto a su hijo, mientras sostenían un bizcocho con temática de Mario Bros.

Además, compartió varios vídeos donde se observan al menor montando una motora y al artista un fourtrack.

“Todo el mundo FELICITEN A @pabloanuelgaz EN SU CUMPLEAÑOS 🎈🎁🎂🎉🎊🍰🧁 #10 👦🏻 PREGÚNTELE QUIEN ES EL MEJOR PAPA DEL MUNDO ENTEROOOOOOOOOOOO 🥰🥰🥰🥰😍”, escribió en redes sociales.

El boricua también adelantó que pronto lanzará nueva música.

Anuel AA por fin reconoce a su hija y asegura cuidará de todos sus hijos por igual

El exponente urbano Anuel AA recapacitó y reconoció que la hija de la modelo Melissa Valecilla es suya y que cuidará de esta al igual que cuidará de la hija que tiene junto a la cantante dominicana Yailín La Más Viral.

A través de Instagram, publicó una fotografía junto a su hijo Pablo, en la cual asegura que cuidará igualmente de todos sus hijos.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattaleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no me importe lo que digan o piensen de mi personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mía.

Del mismo modo, en el escrito Anuel asegura que nunca le fue infiel a ninguna de sus exparejas con Valecilla.

“Eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol tampoco, ya casi un año entero soltero y dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia o de mujer mía cuando en realidad ocho meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron como dijo”, añadió el exponente urbano.