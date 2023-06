Rihanna y A$AP Rocky, ¿se casaron?

Luego de que A$AP Rocky pronunciara una frase durante uno de sus conciertos, provocó que las redes sociales estallaran y el rumor de que la pareja se casó en secreto es cada vez más fuete.

A$AP Rocky le dijo “esposa” a Rihanna

Los rumores iniciaron cuando A$AP Rocky se refirió a Rihanna como su “esposa”. Recordemos que el rapero agradeció a la fundadora de Fenty Beauty durante su concierto de Spotify en el Festival Cannes Lions 2023.

“¡Me gustaría dedicar esta canción a mi hermosa esposa en el maldito edificio!”, dijo Rocky a la multitud. Mientras RiRi lo veía desde la sección VIP sonriendo con un vestido negro transparente.

Esta frase tan corta desató controversia, ya que los fanáticos comenzaron a especular si la pareja ya se había casado en secreto.

Fanáticos aseguran que sí se casaron

“¿Así que ASAP y Rihanna están casados?”, tuiteó un fan luego que Pagee Six diera la noticia. “Espera, ¿Rihanna y A$AP Rocky podrían estar casados? ¿Y no nos lo dijo?”, escribió otra. “Siento que Rihanna y Asap se casaron en privado”, tuiteó un tercero.

“Estás casado o no???? @rihanna”, preguntó un usuario de Twitter. Aunque no hay ningún registro público de que la pareja se haya casado, los representantes de Rocky y Rihanna no respondieron a las solicitudes de Page Six.

MET Gala 2023

Sin embargo, no es la primera vez que tanto Rocky, de 34 años, como Rihanna, de 35, alimentan las especulaciones de haberse casado. Durante la MET Gala de 2023, ella utilizó un vestido de Valentino, mientras que él lució una chaqueta de Gucci y una falda escocesa.

“Shout outz 2 the bridal party... here come de bride #idoKARL#METgala2023″, subtituló la publicación, llevando a los fanáticos a creer que se habían casado. La pareja comenzó su relación en 2020 y en enero de 2022 tuvieron a su primer hijo. Actualmente están en la espera del segundo.