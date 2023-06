Elemental: toman vida los elementos

El estudio de animación digital Pixar siempre ha tenido como norte explorar temáticas que provoquen la reflexión, sin excluir a los más pequeños. Así, entre mucho humor e ingenio sobre un canva de impresionantes visuales, narran historias que alimentan el cerebro y el corazón.

En sus más recientes cintas han profundizado en temáticas complejas, como en Up (la soledad), Soul, (la mortalidad), Inside Out (las emociones) y su nueva propuesta Elemental, que ya se exhibe en los cines locales, no es la excepción. Durante conferencia de prensa virtual, sus protagonistas se expresaron sobre la experiencia de prestar sus voces a los personajes principales, Ember y Wade.

“Ember es una chica muy fogosa, apasionada, independiente y entregada completamente a su familia, quien sueña con heredar el negocio familiar”, comentó la actriz Leah Lewis sobre su personaje que representa el elemento del fuego en esta comedia romántica en la que los principales elementos de tierra, fuego, aire y agua tienen que convivir armoniosamente en Emerald City. Ember, una chica de fuerte temperamento comienza a sentir atracción por Wade, un inspector municipal en forma de agua, quien se conmueve hasta las lagrimas a la menor provocación. Sin embargo, el potencial romance enfrenta el riesgo de extinguir y/o evaporar a nuestros protagonistas, de tener algún tipo de contacto físico. “Wade es un eterno optimista, pero a su vez es realista. Tiene un comportamiento pragmático cuando las cosas se ponen difíciles, pero el decidió vivir su vida muy abierta porque ve optimismo en todo”, manifestó el actor Mamoudou Athie sobre su personaje.

Elemental integra temas como la inmigración, el discrimen y hasta los prejuicios en el personaje de Ember, quien junto a sus padres tuvieron que huir de su lugar de origen para comenzar una nueva vida en una ciudad que no los veía con buenos ojos por el riesgo que representan. “Ella también refleja una parte más joven de mí, una que creo que en el pasado era un poco más defensiva, a pesar de que la vemos cautelosa, creo que ella está un poco temerosa de salir al mundo y ver lo que estos otros elementos tienen para ofrecer”, dijo Lewis.

Athie, hijo de un diplomático mauritano con dos maestrías y que llegó a los Estados Unidos buscando asilo político, comparó su experiencia cuando tenía seis meses de edad como inmigrante con las temáticas que examina la cinta. “De adulto tengo un mejor entendimiento de lo que es empezar de nuevo por el bien de tu familia, pero mis padres lo hicieron y lo hicieron por nosotros, sin dudarlo”, reflexionó.

El romance termina siendo el foco de la cinta que apuesta a una asombrosa factura técnica que multiplica los controles de movilidad de sus personajes al añadirles, particularmente, los complicados efectos de fuego y agua, dejando como punto de reflexión los temas mas áridos de la narrativa. “Al final del día, estamos compuestos por todas las diferentes personas con las que nos hemos encontrado y que nos han afectado en nuestra vida”, concluyó la joven actriz.

Habla el director Peter Sohn

El cineasta y animador, Peter Sohn, hijo de inmigrantes coreanos y quien lleva un par de décadas laborando para el emblemático estudio en diferentes departamentos, señaló que esta historia llevaba mucho tiempo rondando su cabeza. “Fue un proceso muy estratificado. Comenzó con estas pequeñas ideas primitivas de lo que piensas sobre el fuego y sobre el agua. A medida que comenzamos a desarrollarlos, simplemente comenzamos a colocar estas piezas personales sobre ti y sobre el equipo de trabajo. De ese comienzo primitivo, se convirtió en esta historia sobre una hija de inmigrantes, sobre sus pasiones, su temperamento, su chispa creativa, y así siguió evolucionando”, manifestó.

“Esta película trata sobre la conexión y, si un miembro de la audiencia sale de esta película inspirado por el mundo y los personajes para conectarse con alguien, eso significaría el mundo. Porque la empatía no existe sin un poco de valentía”, compartió sobre su expectativa a la recepción del público.