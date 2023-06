Tomarán acción contra ciudadano que compró cientos de boletos del concierto de Feid para revenderlos

Ante la euforia provocada por los conciertos del exponente urbano colombiano Feid en Puerto Rico, muchas personas han aprovechado para comprar una gran cantidad de boletos con la intención de revenderlos.

El caso de un ciudadano identificado como Rayson Jovan en la red social Facebook se viralizó tras anunciar que tenía más de 100 boletos a la venta para revenderlos. Varios usuarios de la red social le indicaron en los comentarios que esta práctica debería ser ilegal, mientras que otros lo contactaron para comprarle boletos.

Uno de los comentarios en la publicación es el del productor del evento, Francisco “Paco” López quien aseguró que se tomará acción en contra de este tipo de práctica.

“Vamos a tomar acción en contra de esto”, se limitó a escribir el productor.

El ciudadano que puso a la venta los boletos mostró la cantidad de correos electrónicos de confirmación que le llegaron tras la compra de boletos.

“100+ taquillas disponibles a la venta ambas funciones disponibles, compre con seguridad sobre 800+ referencias positivas, negocio registrado, evidencia de todo”, lee la publicación de Rayson Jovan en Facebook.

El exponente urbano colombiano se presentará este próximo 22 y 23 de junio en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot en Hato Rey. Este anunció el pasado domingo que se estaría presentando en Puerto Rico luego de rumores sobre su posible llegada a la isla.

¿Quién es Feid y porqué causa tanta sensación su llegada a Puerto Rico?

El anuncio sobre el concierto del exponente urbano colombiano, Feid, ha generado euforia especialmente entre los más jóvenes que están ansiosos por conseguir boletos para el evento que se llevará a cabo este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Muchos lo conocen como Feid, Ferxxo pero su verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos quien nación en Medellín, Colombia en el año 1992. El nombre artístico Feid viene de la palabra “Faith” o fe en inglés. Mientras que su apodo “Fercho” o “Ferxxo” viene porque de esa manera le decía su productor el también reconocido colombiano “Sky”.

Feid por mucho tiempo escribió éxitos del género urbano para otros artistas como Reykon, Nicky Jam y J Balvin. El famoso tema “Ginza” de J Balvin fue escrito por Feid. Recientemente salió el tema “Yankee 150″ que viene siendo el remix de “Yandel 150″ un éxito del boricua Yandel junto a Feid al cual le hicieron un “remix” uniendo a Daddy Yankee a la ecuación.

El artista también ha cobrado notoriedad ya que es el novio de la cantante colombiana Karol G y estos dos han sido objetivo de ataques por parte de Anuel AA quien aparenta estar celoso de la relación de ambos.

Desde hace algunos días, Feid venía dejando pistas sobre la posibilidad de presentarse en Puerto Rico, sin embargo no fue hasta ayer que anunció su concierto con fecha para esta misma semana. Algo que ha molestado a algunos puertorriqueños por la cercanía entre el anuncio y el evento como tal.

Feid se estará presentando este próximo viernes 23 de junio en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Feid habla de su lado más humano y personal

Feid es el resultado de años de trabajo. Canciones como Ginza de J Balvin, Mamita de CNCO o Rosa de Anitta son algunos de los éxitos que ha tenido el colombiano sin ser protagonista. Ahora, su carrera se ha ido transformando hasta llegar a los corazones de millones de personas en el mundo, llenando aforos y con miles de fans coreando sus canciones. Esto llevó a que Sprite volteara a verlo para hacerlo participe de su segunda temporada de LimeLight. Ferxxo aceptó, mostrando su versión más personal a sus fans.

El encargado de liderar el proyecto fue Ryan Tedder —cantante de OneRepublic— quien ofreció el mismo ritmo y tema a distintos artistas de diferentes partes del mundo, como Lexa, Cassper Nyovestm, Lay Zhang y Feid.

La canción se llama MXfiX G5, donde Ferxxo abrió su corazón y decidió hablar de dos temas delicados: su accidente en moto y su mudanza a Miami.

7 preguntas a Feid:

¿Cómo has sobrellevado los momentos duros en tu vida?

— Al final, esos momentos difíciles son buenos porque todo trae cosas positivas. Una mala noche, un mal rato, una mala experiencia; caminar fuera de la zona de confort, incómodo, todo eso es bonito. Está bueno reírse después de lo que pasó, o entender... pues, yo nunca pillo que las cosas pasen como negativas, sino que trata uno de sacarle las cosas positivas a lo malo. Que pasen para aprender y seguir tirando para adelante, siempre todo eso es bueno.

¿Qué significa para ti representar a Colombia y Latinoamérica en un proyecto tan grande?

— Significa mucho porque soy la cara de los latinos en esta temporada de Sprite Limelight. Traté de hacerlo lo más chimba y lo más real, que conectara con mis fanáticos. Es un momento muy especial, tener una canción que hable de cosas tan personales y tan dentro de mí, cosas que yo siento para que la gente siga conectando con mi ser. Yo digo que están muy bien representados.

¿Qué representó para Ferxxo tener la oportunidad de trabajar con Ryan Tedder?

— Fue un momento muy especial el hecho de que Ryan haya tomado de su tiempo para ir a visitarnos cuando estábamos haciendo nuestro disco en Los Ángeles. Hablar con él, compartir un rato, darse cuenta de que era una persona superchimba, relajada y muy sencilla. Fue muy bacano, además él se encargó de toda la producción de la canción y plasmó la idea que teníamos en mente. Sin duda, fue muy especial colaborar con Ryan, que es una persona que tiene mucha experiencia y el resultado fue una pieza muy íntima y especial para el fandom, para la familia, para todo el mundo.

Sobre la mudanza a Miami, nadie habla del costo personal y el sacrificio. ¿Cómo fue abrirte a esa transición en MXfiX G5?

— Eso fue difícil, yo no hablo mucho de eso porque no me quejo de nada de lo que me ha pasado, pero son momentos que uno tiene que vivir, y que es mejor afrontarlos de la forma más positiva, pero todo el mundo tiene historias de vida muy diferentes. Escuchen el tema para que vean qué tal fue. La canción habla de cómo fue mi experiencia y lo que estoy viviendo ahora. De cómo fue de pasar a tener una gira por Latinoamérica a tener que suspenderla por el accidente que tuve en moto y cómo fue irme a Miami, que sí fue difícil.

¿Qué tal ha sido recorrer diferentes partes del mundo con el Ferxxo Nitro Jam?

—Es un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo. Es muy loco todo lo que sigue pasando, cómo sigue creciendo el proyecto y la gente se conecta, la conexión con el público para que canten todos los temas, para que vayan vestidos de verde, para que se ponga las gafas, para todo, eso es una locura. Yo digo que como fanático, que he seguido a muchos artistas durante toda mi vida, desde mi punto de vista como fan, me parece muy chimba lo que yo recibo del público, lo que hacen por mí. ¡Es una experiencia muy bonita!

¿Qué es lo que te mantiene con los pies en la tierra?

— Mi familia, mi círculo, las personas que están alrededor. Me sostengo mucho de mi mamá, mi papá y mi hermanita; para cualquier decisión que tengo que tomar, hablo con ellos. Siempre ha sido así, desde que empecé a hacer música, desde que estoy en el colegio. Todo el tiempo comento mucho con ellos, tengo una relación como de amigos, más allá de que sean mis papitos y mi hermana, siento que ese núcleo me mantiene, me da una dirección. Tengo buenos consejeros.

¿Cómo ves el impacto que está generando la música latina?

— Cada vez es más grande, ya no son solamente las personas de Latinoamérica que quieren escuchar música en español, ya es todo el mundo. Creo que la gente en Estados Unidos, Europa y en muchos otros continentes, empiezan a sentirse identificados, definitivamente la salsita que nosotros le ponemos a la música se siente. Lo que sea, pero impacta de una forma muy positiva.