Pepe Gámez habla tras ser captado muy cariñoso con Madison Anderson

El actor mexicano José “Pepe” Gámez rompió el silencio luego de ser visto hace unos días compartiendo con Madison Anderson Berríos en la ciudad de Nueva York, a dos meses del final de “La casa de los famosos 3″ (Telemundo).

En entrevista con el programa “La Caminera de EXA”, Gámez, quien se posicionó en el tercer lugar de la dicha temporada, confirmó que se vio con la ex Miss Universe Puerto Rico en la ciudad de los rascacielos.

“Coincidimos en Nueva York, andaba chambeando, fui a hacer unas cosas para redes sociales con una marca americana de ropa y ella fue a algo de la parada de Puerto Rico. Nos vimos por allá y le tengo mucho cariño. Estamos viviendo cosas muy lindas y ahora sí que dejando en privado lo privado”, dijo el mexicano.

Sobre el alegado beso que se dieron ambos, el mexicano sostuvo que: “Hay un video que anda por ahí, yo creo que en el video se puede mostrar y lo que la gente vea e interprete vamos a dejárselo… Que la gente diga tantas cosas me parece perfecto, creo que es lo que conlleva formar parte de un reality que todo el mundo dio su opinión, pero vamos a cerrarlo con decir que estoy muy lleno de bendiciones en el momento, muy contento y muy feliz de estar conociendo a Madison”.

Por su parte, sobre el tórrido romance que vivió con la actriz Aleida Núñez en el ‘reality show”, Pepe indicó que: “En la casa se vivieron cosas muy chidas, se vivieron cosas muy padres que se quedaron allá adentro de la casa y bueno, como lo he dicho en todas las entrevistas, el público ya lo vio, 24/7, no me guardé nada, no te puedes ni guardar el chisme de decirle a tu compadre, que era mi compadre Carmona, lo que pensaba, lo que sentía… Todo el público lo vio, todo el público lo sabe, todo el público puede opinar”.

“Le tengo un gran respeto y un gran cariño a Aleida, a ella y a grandes seres humanos que conocí en La casa de los famosos, pero se cierran ciclos y estamos ahorita en el presente viviendo cosas extraordinarias”, aseveró.

“Yo me siento muy bendecido, muy contento y abierto a ver qué sigue, pero con el tema Aleida la respeto, la quiero y le aplaudo sus triunfos siempre”, agregó.

La tercera temporada de “La casa de los famosos”, finalizó el pasado 24 de abril, donde la boricua y primera finalista de Miss Universo 2019 se alzó con el maletín lleno de 200 mil dólares.

La cuarta temporada del ‘show’ se realizará el próximo año 2024.