Carlos Weber regresa a trabajar y explica cómo escapó del incendio en su hogar

Luego de un mes fuera de sus labores por un incendio en su hogar que le provocó quemaduras, el periodista Carlos Weber regresó a la emisora Magic 97.3 FM donde relató lo ocurrido ese día.

En el segmento liderado por el locutor Rony Campos estuvieron presentes las periodistas Yolanda Vélez Arcelay y Cyd Marie Fleming quienes lo estuvieron sustituyendo por este tiempo.

Weber explicó que según le indicaron los bomberos el incendio comenzó por el interruptor donde estaba conectada la nevera de su hogar. De ahí, el fuego llegó hasta una biblioteca que tiene justo al lado de donde se encontraba la nevera.

Mientras esto ocurrió el periodista se encontraba durmiendo y fueron sus vecinos los que intentaron avisarle sobre la emergencia.

“Yo despierto de la siguiente manera, llega un momento en que yo siento ruidos abajo. Yo duermo en una segunda planta con la puerta cerrada”, relató Weber quien indicó que se levantó pensando que uno de sus hijos estaba llegando al hogar sin embargo cuando abrió la puerta vio el fuego.

“Cuando yo veo eso, intento abrir una ventana por el mismo cuarto, no pude y ahí es donde me empiezo a quemar las manos. Ahí decido subir a la tercera planta y allí me quemo las manos mucho más porque ya no hay luz, tratando de buscar la puerta para abrir ahí me fui quemando las manos, la boca y la nariz pero logré abrir la puerta. Cuando abro la puerta me doy cuenta de el caos que hay de los vecinos preocupados por sus propiedades, por sus cosas y por mi”, contó.

Posteriormente dijo que con los codos pudo agarrarse y saltar a otro balcón para salir de su hogar para poder escapar.

El veterano periodista estuvo más de dos semanas hospitalizado en el Centro Médico de Río Piedras. Durante el segmento, Weber agradeció las atenciones recibidas por los médicos y personal del hospital.

Weber fue recluido en la institución hospitalaria el pasado 12 de mayo, luego que resultara con quemaduras e inhalara humo producto del incendio que consumió su apartamento en Dorado.

Además agradeció a sus hijos, a los profesionales del Centro Médico por sus cuidados y a la personas que han contribuido económicamente en el proceso.