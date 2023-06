Gloria Estefan, Glen Ballard y Liz Rose entran en el Salón de la Fama de los Compositores

NUEVA YORK (AP) — Gloria Estefan cantó un popurrí de sus éxitos, Post Malone interpretó una de sus canciones olvidadas, Teddy Riley se movió al ritmo de New Jack Swing y Jeff Lynne tocó “Mr. Blue Sky” el jueves en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de los Compositores.

La gala, celebrada en el hotel Marriott Marquis de Nueva York, reconoció a un variado grupo de compositores, con Broadway representado por el letrista Tim Rice, el pop por Glen Ballard y el twang de Nashville encarnado en Liz Rose. Cada uno de los homenajeados habló sobre la importancia que tuvo la música en su desarrollo y cómo les conectaba con el pasado y el futuro.

“A los fans que han encontrado en mi música lo que yo encontré en la música de los compositores que me cambiaron el alma a lo largo de mi vida, les doy las gracias por ese privilegio", dijo Estefan, la primera mujer latina que ingresa al Salón. “Y puedo asegurarles que es igual de mágico desde el otro lado de la canción".

Estefan, a quien se le atribuye la popularización de los ritmos latinos en el mercado anglosajón, dijo también que “la música me ha salvado la vida”.

Acompañada por su esposo, Emilio, y su nieto Sasha, de 11 años, Estefan fue la encargada de cerrar el acto y puso al público en pie con un popurri que incluyó “Reach”, “Words Get in the Way”, “Anything for You”, “Can’t Stay Away from You”, "Don’t Wanna Lose You”, además de sus superéxitos “Let’s Get Loud” y “Rhythm Gonna Get You”.

“El camino de un compositor es quijotesco y a veces exótico. Nunca es una línea recta, sino siempre sinuosa", dijo Ballard , quien ayudó a escribir el álbum de Alanis Morissette “Jagged Little Pill” y participó en varios álbumes de Michael Jackson como “Thriller”, “Bad” y “Dangerous”.

"Escribo canciones desde los cuatro años, no por dinero, sino porque tenía que hacerlo”, agregó.

Rice fue premiado con el galardón Johnny Mercer, el máximo reconocimiento que otorga el salón, y Malone, de 27 años, recibió el premio Hal David Starlight para “compositores jóvenes talentosos que están teniendo un impacto significativo en la industria de la música”.

Acompañado por una guitarra acústica, Malone interpretó “Feeling Whitney”, de su primer disco, “Stoney”, y luego, entre risas, pidió disculpas por “haber tocado una canción que nadie conoce”.

Snoop Dogg, cuyos éxitos incluyen “Drop It Like It’s Hot” y “Gin & Juice”, aplazó su incorporación al próximo año, igual que Sade.

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969 para honrar a quienes crean la música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para ser incorporado 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

Algunos miembros del salón incluyen a Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins.

