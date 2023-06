Andrea De Castro asegura los que criticaron su traje son “pobres sin conocimiento”

La alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano estuvo llena de artistas que desfilaron con sus atuendos más extravagantes en una noche donde se celebró la cultura del género que nació en Puerto Rico.

Una de las que pasó por la alfombra del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot fue la influencer y relacionista de artista, Andrea De Castro, quien con su traje verde deslumbró los lentes de los fotógrafos que estaban allí presentes. Sin embargo, muchas personas criticaron su atuendo en una publicación que realizó Metro Puerto Rico como parte de la cobertura.

En la publicación del Instagram del diario Metro Puerto Rico, De Castro arremetió contra sus críticos.

Un usuario identificado como @hacienda_yariel escribió: “Pero ella canta o baila mmmm para mi es solo farandulera for ever alone (sic.)”. Ante esto, una usuaria con el nombre @sophy.od salió en defensa de De Castro indicando que: “Ella maneja más de la mitad de los artistas que estuvieron en esa alfombre...por eso está ahí y seguirá para su dolor!! Leer es gratis”.

Posteriormente, apareció Andrea De Castro en su cuenta agradeciendo la defensa de la usuaria y arremetiendo contra uno de sus detractores.

“Faltó el besis. Gracias mi amor, algunos necesitan orientarse, los pobres siempre hablando sin conocimiento”, escribió.

Andrea De Castro Foto: Instagram

Anoche se llevaron a cabo los Premios Tu Música Urbano donde múltiples figuras de la farándula local e internacional pasaron por la alfombra roja. Entre algunas de las mejores vestidas se encontraban las presentadoras Gil Marie López y Madison Anderson Berríos. Mientras que por la alfombra también pasaron figuras como Jacky Fontánez, Yandel, Pao Pao, Arcángel, entre otros.

Karol G arrasó en los Premios Tu Música Urbano a pesar de que no fue

La cantante colombiana Karol G fue la máxima galardonada durante los Premios Tu Música urbano que se llevaron a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot a pesar de que esta no estuvo presente en el evento que reunió a algunas de las estrellas más importantes del género.

La artista logró 6 premios en las categorías, “Artistas del Año”, “Top Canción Pop Urbano” con el tema “X Si Volvemos” junto a Romeo Santos, “Top Canción del Año” con “Provenza”, “Top Canción Dembow” con el tema “Ojos Ferrari” junto a Justin Quiles y Angel Dior, “Concierto/Tour del Año” con “$trip Love Tour” y “Album del Año-Artsita Femenino” con “Mañana Será Bonito”.

Por su parte, Anuel obtuvo dos premios, “Top Artista Trap”, y “Top Canción Trap”, mientras Wisin & Yandel cargó con el galardón al “Top Artista Dúo o Grupo”. Yandel, además, ganó un segundo premio en la categoría de “Colaboración del Año” por “Yandel 150″ junto con el intérprete Feid, quien era uno de los más nominados para esta entrega. Este último obtuvo dos premios en las categorías “Top Artista Masculino” y “Álbum del Año-Artista Masculino” con “Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum”.

Mientras, Rauw Alejandro se llevó dos galardones: “Top Artista Social” y “Compositor del Año”. Le siguió Eladio Carrión en las categorías “Top Rising Star Masculino” y “Álbum del Año Rising Star” con su álbum, “Sen2 Kbrn Vol.2″

La cuarta entrega reunió a estrellas de la música urbana de gran trayectoria que se combinaron con la nueva generación que representa este género a nivel mundial, pues es un estilo lírico y rítmico que ha trascendido fronteras.

Abrió el espectáculo una de las figuras más esperadas, “El Filósofo del Rap”, Vico C, quien más tarde recibió el premio a “El Comeback Más Duro”. Los shows musicales incluyeron además atractivas presentaciones de Yng Lvcas, Jay Wheeler & Zhamira Zambrano, Polimá Westcoast, Anuel, DJ Luian, Mambo Kings, Tiago PZK, Farruko, Eslabón Armado, Lyanno & Brray, El Alfa, Redimi2 junto a Gabriel EMC, Christian Ponce, Borrero y Joeky Santana, Ryan Castro, Arcángel, Rafa Pabón & Luis Vázquez, Nio García y Bryant Myers.

Los Premios Tu Música Urbano tuvo un momento musical histórico cuando Alejo, Álvaro Díaz, Pao Pao, Ryan Castro Eix y Nesty, “La Mente Maestra”, se unieron en la renovada tarima para honrar a las leyendas del género urbano.

Animado por la estrella internacional Zuleyka Rivera, la noche contó con un desfile de figuras como Isabela Castillo, De la Ghetto, Corina Smith, Molusco, Ecko, La Materialista, Yovng Chimi, Hozwal, Elene Rose, MC Ceja, entre otros quienes brillaron desde el escenario del Coliseo de Puerto Rico, en calidad de presentadores y muchos de estos como ganadores de las diferentes categorías.

Otros dos momentos que hicieron de esta edición una memorable fueron la dedicatoria a la estrella del trap, Arcángel, así como la entrega de un premio especial a PJ Sin Suela por su labor humanitaria.

Premios Tú Música se despidió a lo grande con una presentación exclusiva de dos de las voces más aclamadas por el público internacional, Anuel y Bryant Myers, interpretando el tema Esclava, 47, La Ocasión y El Nene.