Sasha Calle le imparte el sabor latino a The Flash con su Supergirl

Le tomó casi 40 años al personaje de Kara Zor-El, alias Superchica, regresar a la pantalla grande, luego del fracaso taquillero, pero ahora clásico de culto, Supergirl (1984). Sin embargo, Warner Bros decidió darle una oportunidad al personaje luego del éxito de la serie televisiva que durante seis temporadas mantuvo al personaje con vida en la piel de Melissa Benoit. Hoy regresa al cine en manos de la novel actriz colombiana Sasha Calle, en la tan esperada The Flash, protagonizada por Ezra Miller.

Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de conversar con la joven artista, sobre el reto de meterse en la piel de Supergirl, prestarle sazón latina, y compartir roles con Michael Keaton en su papel de Batman. Calle, quien debuta en una mega producción de esta magnitud, audicionó para el director Andy Muschietti (Mama, IT), y fue presentada oficialmente a través de un emotivo video viral donde el cineasta le anuncia su decisión.

4 preguntas a Sasha Calle:

¿Cómo han sido estos pasados dos años, desde ese momento en que Andy Muschietti te anunció como la seleccionada en un video que fue viral?

—¡No sabes! Ha habido demasiada paciencia también, porque la película no ha salido, pero creo que lo más grande, lo más monumental para mí va a ser ver esta película y compartirla contigo, con mi familia y con mi gente latina. No veo la hora de compartirla con todo el mundo y poder disfrutármelo. Yo digo que me he quedado como dicen en el fandom (fanaticada), como flotando en el centro, hasta que salga la película. Con un montón de orgullo y feliz de poder finalmente hablar contigo y disfrutar la película.

Aunque eres latina, el personaje no necesariamente lo es, porque claro, no es ni siquiera de este planeta. ¿Crees que de alguna forma le impartiste ese sabor latino al personaje?

—Claro, como dice Andy, somos latinos, eso sale. Uno no puede esconder que uno es latino (se ríe). Eso viene en la sangre, viene en el movimiento, en cómo bailamos, cómo hablamos y sí, ahí está todo lo que yo soy y mi cultura. También Kara aunque es una alienígena, tiene su sazón, tiene su propio ritmo.

Su propio flow.

—Exactamente, en como camina. Todo tiene su flow (se ríe).

¿Tuviste la oportunidad de contribuir en la construcción de un personaje tan importante como este, particularmente para los fanáticos de este universo o de este género?

—Ellos ya tenían una visión. Andy ya tenía una visión muy clara, pero también cuando el vio el video de mi audición, él dice que para él fue instantáneo, que al ver mi video, pudo respirar. La verdad es que como actriz, y como persona, es un halago súper grande para mí, es algo divino. Yo quiero mucho a Supergirl. La amo con todo mi corazón y le tengo un montón de respeto. O sea, ser ella, interpretarla, crearla, claro, viene de mi cuerpo, de mí, de mi voz. Es imposible no contribuir.

Ese momento, cuando ves por primera vez a Michael Keaton como Batman, cuando lo tuviste de frente, ¿cómo fue la energía en el set ese día?

—Todo el mundo estaba demasiado emocionado de tener a Keaton en el set y la baticueva es algo fenomenal. O sea, me encantaría volver a ese set. Como lo ven en la película, así lo construyeron. Eso no son efectos visuales. Uno entraba ahí y estabas literalmente en la baticueva.