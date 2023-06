Villano Antillano sobre Rodríguez Veve: “No le guardo ni una onza de respeto a esta cabr...”

Luego de que la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, se expresara en contra de una actividad que se llevaría a cabo en el Distrito T-Mobile donde se le estarían leyendo cuentos a niños por parte de ‘drag queens’, la exponente del género urbano Villano Antillano repudió fuertemente la postura de la legisladora.

A través de su Instagram, Villano Antillano, escribió un largo mensaje donde denuncia el discurso de “persecución” de la senadora contra la comunidad LGBTQIA+. Además de señalarla por “deshumanizar” a la comunidad con sus posturas y el poder que asegura esta ha logrado dentro de la política puertorriqueña.

“Lo peligroso de Joanne Rodríguez-Veve es la semántica con la que intenta esconder su persecución hacia nuestro colectivo. Construye todos sus argumentos buscando asegurar que no se trata de ser “fóbica” pero resume experiencias que desconoce y las pervierte porque ahí es que está su mente y su corazón. No le interesa proteger a la niñez, de hecho se la pasa indoctrinando desde la religión de la misma manera que piensa que un Drag Brunch o el que una Drag Queen lea cuentos de niños con TEMÁTICAS INFANTILES es una indoctrinación. Es todo proyección con esta y su rollo de mosquita muerta”, lee parte del mensaje.

“NADIE agrede más a la niñez física, mental y SEXUALMENTE que los hombres heterosexuales cuyos discursos ella ha apropiado pensando que la familia tradicional sostiene unos valores básicos que son inaccesibles para personas LGBTQIA+; porque no nos considera personas sino seres retorcidos sin cabida en la teocracia que busca imponer. Charlatana, Jesucristo habría escogido a cualquiera de nosotres antes que a ti y tú juras que estás más cerca a Dios que nadie. Es triste observar que se le haya permitido llegar tan lejos a una persona en la persecución abierta de un colectivo de PERSONAS. ¿En qué momento hemos estado las personas LGBTQIA+ en mayoría para adentrarnos en aparatos políticos y perseguirles a ustedes de esta manera? Si apenas podemos pensar en VIVIR!!! No le guardo una onza de respeto a esta cabrona, no se la debo yo ni se la debe ninguna persona del colectivo. Nunca tendremos suficiente poder para hacerla pagar por el daño que ha hecho a la sociedad puertorriqueña y cómo nos ha deshumanizado con calumnias. Las infancias y juventudes cuir en Puerto Rico SE MATAN por no tener salida, por no tener recursos, porque en su casa se les dice que valen menos y que están enfermos, que Dios los odia. Mi historia, con la que tanto joden y revictimizan, se repite TODOS LOS DÍAS. ¿Esos niños y niñas que se jodan verdad? Esos no valemos”, añade.

Rodríguez Veve critica que incluyan a niños a eventos de “drag queens”

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, exigió el pasado domingo a la comunidad LGBTTQIA+ que no exponga “a niños a contenidos, espectáculos y temas” que catalogó para adultos.

Su reacción surge por el anuncio del evento “Express Yourself Glitter Pride”, que estaba pautado para llevarse a cabo el próximo sábado en el Distrito T-Mobile, en San Juan, y que como parte de sus actividades, tendría presentaciones musicales, “drag performers” y lectura de cuentos para niños.

La senadora aseguró que “no todos los que se identifican como parte de la comunidad LGBT+ piensan igual” y “algunos se han levantado a criticar y rechazar que otros miembros de su comunidad pretendan exponer a niños a contenidos, espectáculos y temas para adultos”.

Posteriormente, luego de que el Distrito T-Mobile indicara que la actividad de lectura de cuentos no se estaría llevando a cabo, la organización sin fines de lucro Waves Ahead Puerto Rico decidió cambiar de sede la actividad frente a sus oficinas en la avenida Américo Miranda en San Juan para proteger la inclusión.