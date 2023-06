Vico C demuestra que tiene mucho más que ofrecer con “Pánico”

Vico C Suministrada

Vico C demostró que su lápiz no ha perdido el filo con su nuevo álbum “Pánico”.

Luego de 14 años, el puertorriqueño regresó a la escena musical con un proyecto que busca demostrar que Vico C sigue siendo el filósofo del género urbano. “Pánico” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de mañana, jueves, al mediodía.

“Cuando empezaron con el tema en los podcasts de hace como 2 años pa’ acá, fuerte de quien es el pionero, quien es el reggaetonero, quien es rapero. El tema urbano tomo una fuerza en base a su historias y mi nombre sonaba mucho. Yo notaba que igual no tienen idea de lo que yo puedo dar hoy día. No los puedo culpar ha pasado mucho tiempo”, dijo en entrevista con Metro Puerto Rico y El Calce sobre su inspiración en volver a la escena de la música.

"Pánico" de Vico C Suministrada

Aunque, cabe destacar, que Vico C nunca se ha ido, no había podido trabajar en un proyecto discográfico debido a problemas legales que duraron 8 años.

“Yo tenía la fe que los líos legales se iban a acabar en esos días. Pues yo me preparaba para salir con un single”, relató.

La preparación resultó en el fruto de “Pregúntale a tu papá por mí”, el primer sencillo del álbum con el cuál Vico C marcó que estaba de vuelta con música nueva.

El veterano del género urbano en Puerto Rico compartió que la canción surgió luego de conversaciones de su equipo con el equipo de Bizarrap para una posible colaboración entre los artistas.

“Por si acaso déjame escribir y me pompié. Me pompié”, recordó Vico C entre sonrisas.

No obstante, aclaró que no tenía intención que se interpretara el tema como una tiraera. “No me senté a escribir algo nada en específico”.

“Pánico” fue producto de una recopilación de 13 canciones que el boricua había escrito a través de los años. Incluso, el tema “Ella va” fue compuesta hace 8 años atrás.

Vico C calificó “Ahora” como el tema que no hubiese podido haber escrito hace 14 años, pues dedicada a su nieto.

“Creo que es de las mejores canciones como letra. Como letra probablemente la más profunda porque yo estoy ligando mi experiencia de abuelo con los peligros de hoy”, explicó.

De igual forma, afirmó que no se le hizo difícil seguir haciendo música, en especial para hoy en día.

Al discutir sobre la música en tendencia, el compositor confesó que aún no habido ningún artista que lo sorprenda en el género dado las letras que usan.

“Por ahora mientras no hagan cosas que realmente a mí me impresiones pues yo hablo del potencial porque está ahí”, recalcó.

Luego del lanzamiento de “Pánico”, los fanáticos de Vico tendrán que esperar para verlo en vivo en concierto en Puerto Rico.

“Hay tapón para el Choli (Coliseo de Puerto Rico), si no este año pues el año que viene”, reiteró.

Mira la entrevista completa: