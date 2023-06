Aplausos, gritos y una ovación de pie: así fue el regreso del musical Hamilton a Puerto Rico

Las puertas principales del Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce se decoran con el emblemático ícono del multigalardonado musical Hamilton. Es Lin-Manuel Miranda apuntando hacia arriba sobre una estrella que exhibe el nombre de la obra que dejó huellas en Broadway desde su estreno mundial en el 2015. El público, que va llegando poco a poco para la puesta en escena, no duda en tomarse selfies frente al reconocido póster.

El espectáculo comienza a las 8 de la noche en punto en la sala Antonio Paoli. La emoción y ansiedad de los presentes por disfrutar la obra es palpable. Al final del número de apertura, “Alexander Hamilton”, el público grita y aplaude eufóricamente. Algunos, cantan, verso tras verso, las canciones del musical durante el transcurso de la función; otros, se mueven al ritmo de la música.

Hamilton, inspirado en la biografía escrita por Ron Chernow en el 2004, retrata la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Con los elementos del drama, romance, comedia y la tragedia, en fusión con el hip-hop, jazz y R&B, la obra pretende contar la vida del primer secretario del tesoro y de la nación americana.

Traspasando a otros países e idiomas, el musical se ha presentado de manera fija en Nueva York, Alemania, Australia, Inglaterra y Hawái.

En el 2019, con 23 funciones abarrotadas, Puerto Rico se convirtió en el único país latino incluido en la gira de presentaciones de lo que continúa demostrando ser uno de los mejores musicales de la reimaginación histórica y cultural.

Hamilton en Puerto Rico

No obstante, a pesar de que en esta ocasión el elenco no contó con la participación de Lin-Manuel Miranda en el papel de Alexander Hamilton, Edred Utomi, actor de teatro de ascedencia nigeriana, le da vida al personaje principal como parte del reparto del “Angelica” North American Tour.

Interpretando el papel del vicepresidente de los Estados Unidos, Aaron Burr, Josh Tower se inmersa en un personaje que se define por su famoso conflicto personal con Hamilton que culminó con su muerte en un duelo en 1804.

Por su parte, el resto del conjunto del musical mantuvo absorto en la historia al público a través de la coreografía y fuerza con la que interpretaban cada una de las canciones.

Hamilton, con libreto, letras y música de Lin-Manuel, ha resultado ganador de prestigiosos premios como Tony, Grammy, Olivier, Pulitzer (de teatro) y una mención especial en el Kennedy Center Honors.

Asimismo, el equipo creativo de Hamilton había colaborado en In the Heights, obra ganadora del Premio Tony al Mejor Musical.

Realizarán presentación especial en el Bellas Artes de Santurce

Para recaudar fondos a beneficios de la Hispanic Federation y Fundación Flamboyán, se realizará una función especial de Hamilton el próximo 16 de junio.

La presentación benéfica del musical pretende fortalecer y promover los esfuerzos de ambas organizaciones sin fines de lucro para el mejoramiento de las comunidades puertorriqueñas.

Lin-Manuel Miranda, junto con algunos miembros del reparto original, Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson y Leslie Odom Jr., acudirán a la función y a una recepción especial de donantes VIP.

Este evento, de una sola noche, será la primera vez que este grupo de artistas, integrantes del elenco original de Broadway, hará una aparición pública juntos desde el 2017.

Según la producción, habrá un límite máximo de compra de 12 boletos por transacción.

También, habrá una lotería de asientos de $10 para todas las funciones, con detalles más precisos cerca de la puesta en escena.

Luego de un intermedio y casi tres horas de función, llega el momento para el número final: “Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story”. El público se levanta, grita y da una ovación de pie. Los fanáticos más jóvenes de la obra forman signos de corazón con sus manos y los dirijen hacia el elenco. De esta manera, Hamilton regresa al escenario local.