Gisselle se da una nueva oportunidad en el amor

La cantante Gisselle se dio una nueva oportunidad en el amor, luego que este, literalmente, tocara a su puerta.

La merenguera relató en entrevista con su amiga Angelique Burgos, La Burbu, que conoció a su actual pareja luego que este llegara a su residencia para cotizarle los servicios de placas solares.

“Es un tipazo. Me enganchó una Tesla. Yo tenía pensado quedarme sola un añito. Quería dedicarme a mí, viajar con mis amigas, hacer otras cosas, pero no duré na´”, dijo con su particular sentido del humor.

Relató que la vida la sorprendió luego que en sus planes no estaba contemplado “salir y no hacer nada”.

“Y me lo llevó a mi casa y me montó esa batería y no se me va la luz. No hay apagones aquí”, relató

“La vida te tenía una clase placa solar, mamita”, añadió La Burbu.

Realizará concierto en el Coca Cola Music Hall

En tanto, la cantante Gisselle llegará con todos sus éxitos al Coca-Cola Music Hall para presentar el espectáculo “Entre Tacas y Canciones” el sábado, 30 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en una producción de TM Entertainment.

El espectáculo “Entre Tacas y Canciones” será una velada cargada de éxitos como “Esa no es mejor que yo”, “Júrame”, “Lo mío es mío”, “Quiero estar contigo”, “Dame un beso” y “A que vuelve”, entre otros tantos que mantendrán a los asistentes cantando toda la noche.

“Llevo años sin hacer un espectáculo masivo y poder presentarme en una de las salas más importantes del país, me da mucha alegría. No les puedo negar que desde ya tengo los nervios a mil pero cuento con un público que me ha apoyado durante todos estos años de carrera. Es por ellos que vamos a preparar un show con mucho merengue y por supuesto, las baladas van también”, comentó Gisselle.

“Vamos a presentarles un concepto diferente a lo que es la norma en los conciertos. “Entre Tacas y Canciones” será un espectáculo que va a entrelazar las experiencias y la música a través de la narración de diferentes historias”, añadió la intérprete de “Perfume de mujer en tu camisa”.

Tres nominaciones al Premio Grammy, ganadora de Discos de Oro y Platino, son muestra de la exitosa carrera en el mundo discográfico de Gisselle. Su participación en musicales como “El bombón de Elena”, “La verdadera historia de Pedro Navaja” y recientemente “La Guagua Aérea”, son ejemplos de la versatilidad que posee esta hija del pueblo de Juncos.

Los boletos para este especial encuentro de la intérprete con su fiel fanaticada ya están a la venta a través de Ticketera.com