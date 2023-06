Venom 3: ¿Qué se sabe de la nueva secuela protagonizada por Tom Hardy?

Tom Hardy confirmó, en el mes de febrero, el rumor sobre la continuación de su personaje Venom en una nueva cinta que desarrollará Sony Pictures.

La franquicia contará nuevamente con la británica Kelly Marcel en los guiones, luego de escribir la primera y segunda película del popular antihéroe.

A continuación todo lo que se sabe de Venom 3.

[Te recomendamos leer: Conoce el perfume favorito de Tom Hardy en el día de su cumpleaños]

Detalles de Venom 3

Fecha de lanzamiento

La cinta está programada para estrenarse en el mes de octubre del 2024.

Mientras que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa hasta la Fase Cuatro, Sony Pictures tiene una línea de spin-offs de Spidey planeados: Kraven the Hunter el 13 de enero de 2023; Madame Web el 7 de julio de 2023; y El Muerto el 12 de enero de 2024.

También está la recién estrenada Spider-Man: Across the Spider-Verse, seguido de Beyond the Spider-Verse que verá luz el 29 de marzo de 2024.

Elenco

Aparte del propio Tom Hardy repitiendo su papel como Eddie Brock, los miembros del elenco que regresan de Venom 3 no han sido confirmados.

Es posible que Stephen Graham pueda regresar como el detective Patrick Mulligan, dado su destino en la película anterior, así como Michelle Williams como She-Venom, con suerte.

El resto del elenco falta por su confirmación.

Trama

Ante la pregunta sobre de qué tratará esta cinta, los productores recordaron la escena post-crédito de Venom dos, donde se une la historia con Spider-Man: No Way Home.

En una entrevista con el medio especializado, Screen Rant, el director Andy Serkis dijo: “Sé que todos están desesperados por que Venom conozca a Spider-Man. Lo sé. Pero creo que hay un kilometraje real en algunos de los otros supervillanos que residen en Ravencroft. Hay un terreno tan fértil para ser descubierto allí. Esa sería la caja de arena en la que estaría realmente interesado en jugar. ¿Quién está al acecho allí que podría estallar?”