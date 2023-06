Jin revela por qué BTS quería separarse en 2018

El sábado en la víspera del décimo aniversario de BTS, se estrenó un nuevo episodio del programa Suchwita, conducido por SUGA y para esta ocasión, su compañero de grupo, Jin fue el invitado sorpresa.

Durante el episodio de casi 40 minutos de duración, el cual también contó con la breve participación de J-Hope, los tres miembros abrieron su corazón y revelaron todo lo que sucedió detrás del famoso discurso que ofrecieron durante los MAMA Awards de 2018.

Durante un momento del talk show, SUGA abordó el tema y cuestionó a Jin sobre qué pensaba en es momento cuando dieron el discurso que dejó en shock a millones de ARMYs alrededor del mundo, “Porque eso fue cuando estábamos promocionando ‘Fake Love’ y todos los meses, solo teníamos un día y medio libre” dijo Jin.

“La agencia dijo que teníamos que trabajar así para lograrlo. Y sabíamos que no estaba del todo mal. Es por eso que trabajamos tan duro, pero mental y físicamente, fue demasiado duro para nosotros y queríamos dejarlo todo. Dijimos, ‘Ya no puedo hacer esto, detengámonos aquí’”, expresó el intérprete de The Astronaut.

“Así que solo quería ser honesto sobre cómo nos sentimos, pero cuando nuestros ARMYs escucharon eso, estoy seguro de que podría haber sonado negativo porque no es algo fácil de hablar. Pero ya estaba en el pasado, fue algo que sucedió en ese momento y era cierto, lo habíamos pensado y todo salió bien al final, por eso tuve el valor de lo hablarlo ahí”, le dijo Jin a SUGA y añadió que dicha conversación previa al discurso la tuvieron en un bar cerca de su empresa.