Anuel AA dice que se siente como Shakira

El exponente urbano puertorriqueño, Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, levantó suspicacia entre sus seguidores al realizar una publicación en sus redes sociales asegurando que “se siente como Shakira”.

“Me siento como Shakira hoy: 👸🏼👑 EMPODERADA 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽”, escribió el creador del tema “Adicto”.

Además, el compositor compartió un video con su propia interpretación del “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, que realizó Shakira junto al productor argentino Bizarrap a principios de enero.

El éxito musical, que tiene cuatro títulos Guinness World Records, fue un tema que la colombiana compuso luego de su separación con el exjugador de fútbol español, Gerard Piqué. No obstante, luego de la publicación de Anuel, varios cibernautas lo criticaron, asegurando que es un “narcisista”.

“Madura, Anuel! Te comportas como un adolescente (...) tu comportamiento en redes sociales es infantil”, le comentó una seguidora.

“¿Quién más noto que todas las historias que Anuel subió prácticamente es canciones para Yailin? 😂😂🤯 La verdad aunque el niegue está fundió con ella”, destacó otra usuaria de la red social Instagram.

Recientemente, el boricua estrenó una nueva propuesta musical llamada “Milloneta”, junto al cantante Rochy RD, con quien ha colaborado en varias ocasiones.

Yailin envía poderoso mensaje a mujeres que han sufrido por un “narcisista”

La cantante dominicana Yailin envió un poderoso mensaje este fin de semana a las mujeres que han sufrido al estar en una relación con un hombre “narcisista”, lo que ha llevado a muchos pensar que se trata de una indirecta para su ex esposo, Anuel AA.

La rapera hizo una publicación a través de sus redes sociales dirigido a todas las féminas que, en algún momento, han compartido su vida con personas que tienen un sentido exagerado de egocentrismo, se preocupan extremadamente por sí misma y tienen falta de empatía por otros .

El texto, que está en manera de felicitación y recordatorio, es también una invitación a las mujeres, a aplaudirse por ser portadoras de toda la “fuerza interior” y por superar hechos que quizá dejaron “cicatrices emocionales”.

“Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son. Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante”, escribió la dominicana como pie a su fotografía donde se deja ver más empoderada y fuerte que nunca.

Cabe destacar que el lanzamiento de “Narcisista” se da justo en el momento en que la compositora se atrevió a hablar por primera vez de su estatus sentimental, en el que se describió como “soltera”, tras guardar varios meses de silencio, luego de las declaraciones del intérprete de “La llevo al cielo”, quien fue el que dio la noticia de su separación aún cuando Yailin seguía embarazada.

“Narcisista” es el nuevo tema de la cantante, donde habla de lo decepcionada que se siente tras el fin de su relación con Enmanuel Gazmey.

“Ahora no vengas con tu carita de yo no fui, cuando te necesitaba nunca estuviste ahí, no tuve ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí”, es parte de su letra.