Anuel AA celebra el primer añito de su hija Gianella junto a su familia

El intérprete de música urbana, Anuel AA, celebró junto a su familia el primer cumpleaños de su hija Gianella Gazmey Valecilla y los 41 años de casados de sus padres.

Anuel compartió varias fotos del momento en redes sociales donde se le ve divertido en su faceta de padre junto a su pequeña y el su hijo mayor.

“FELIZ CUMPLEAÑOS 🎂🎉🎁🎈🎊 pa mi princhechita 👑 hermosha @gianella_gazmey 🥰🥰🥰🥰🥰. ME HACÍA FALTA ESTO CON MI FAMILIA. TAMBIÉN FUE EL ANIVERSARIO DE MIS PADRES #41 AÑOS CASADOS”, compartió. “WAOW 41 AÑOS. YA ENTIENDO PORQUE YO ME ENAMORO TANTO. RECUERDEN SIEMPRE QUE DIOS Y LA FAMILIA SON LAS 2 COSAS QUE REALMENTE IMPORTAN EN LA VIDA” dijo.

Gianella es la segunda hija del reguetonero junto Melissa Valecilla. A finales de abril, Anuel AA compartió que finalmente tuvo la oportunidad de conocer por primera vez a su hija, Gianella, a quien acordó reconocer tras una controversia con la madre de la menor. Desde entonces comparte más seguido los encuentros que tiene con su hija.

A través de una entrevista con el canal de YouTube, Molusco TV, Anuel AA confirmó que su hija le “robó el corazón”.

“Gracias a Dios que con el tiempo he madurado y aprendido, estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia, hoy mismo estuvo con la niña, estuve con Gianella, con mi otra hija, súper hermosa, me encantó me robó el corazón igual que Catalleya, Catalleya fue que yo al vi y dije: -wow qué yo estoy haciendo- yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida. No era que yo no quería ver a la nena, están pasando demasiadas cosas también, pero gracias a Dios, Dios es demasiado de bueno y la conocí ya”, expresó Anuel AA.

Hace varias semanas, el exponente urbano recapacitó y reconoció que la hija de la modelo Melissa Valecilla es suya y que cuidará de esta al igual que cuidará de la hija que tiene junto a Yailín La Más Viral.

A través de Instagram, publicó una fotografía junto a su hijo mayor, Pablo, en la cual asegura que cuidará igualmente de todos sus hijos.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattaleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija no me importe lo que digan o piensen de mi personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mía”, sostuvo.