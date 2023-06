Villano Antillano engalana la portada de la revista “Rolling Stone”

La rapera puertorriqueña Villana Santiago Pacheco, conocida artísticamente como Villano Antillano, engalana este mes de junio la portada de la prestigiosa revista estadounidense dedicada a la música y la cultura popular, “Rolling Stone”.

El anuncio fue hecho este domingo a través de las redes sociales de la cantante, quien narró al medio sus experiencias como persona queer y mujer trans, al tiempo que destacó como la influencia del reggaetón la llevó a convertirse en la artista que es hoy día.

Igualmente, Villano se abrió al compartir que a los 17 años fue sacada de su casa por sus padres y que desde los cinco o seis años sabía que era una chica trans.

“Yo me acuerdo de que yo me acostaba por las noches y rezaba: ‘Papá Dios, mañana cuando me levante, quiero ser una nena’. Esos son mis primeros recuerdos. Siempre fui súper femenina y hay ciertas cosas que se permiten hasta que ya llegas a una edad donde se tienen que empezar a definir ciertas cosas”, relató.

Sobre el rol de la música en su vida, la boricua precisó que ha fungido como un acompañamiento para encontrarse a sí misma. “He encontrado siempre en la música un abrazo”, destacó.

Del igual forma, habló sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y la cantidad de transfeminicidios que se han reportado en la Isla durante los pasados años.

“En Puerto Rico los transfeminicidios son la orden del día. Te puedo dar una lista de nombres que si empiezo, no termino. Los casos más notorios de los últimos años: Alexa Negrón Luciano, Penélope Díaz, Serena Velázquez y Layla Peláez, son un montón. La comunidad queer aquí en Puerto Rico reconoce que hay un problema en el sentido de que, para el resto de la población, valemos menos. Ese es el sentir. También, mucha gente dentro de su burbuja piensa que ya existe la igualdad de derechos, pero no, todavía faltan muchas cosas por cambiar”, recalcó.

Actualmente, la boricua, de 27 años, se prepara para comenzar una nueva gira musical por Europa.

Esta no es la primera vez que Villano aparece en la revista “Rolling Stones”. El pasado año, la artista habló con el medio sobre como ha sido labrarse un camino en el género urbano.

¿Quién es Villano Antillano?

Su nombre de nacimiento es Reinaldo Santiago Pacheco, pero en el medio musical se conoce como Villano Antillano. Es una cantante y compositora que se autodefine como una persona no binaria transfemenina. Nació el 7 de febrero de 1996 en Bayamón, Puerto Rico.

“La Villano”, como también se hace llamar, ganó popularidad al trabajar con el productor argentino Bizarrap interpretaron el sencillo “Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51″, que fue un gran éxito.

La cantante también ha colaborado con Tommy Blanco, Young Miko, RaiNao, entre otros. Además, recientemente se unió a Pedro Capó para lanzar el tema “Reina de la selva”.

Villano lanzó su primer EP, Tiranía. En 2022, publicó tu primer disco llamado “La Sustancia X”.