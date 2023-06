Por esta razón Amy Schumer abandonó el proyecto de “Barbie”

Los planes de una película live-action de “Barbie” está presente desde hace más de ocho años en las oficinas de Sony Pictures y fue Amy Shumer quien encabezaba el proyecto.

A través de un informe de Variety, se conoció que la popular comediante, era la elegida para protagonizar una película sobre el juguete, bajo un guion de Hilary Winston. Sin embargo, abandonó la película a los meses.

“Lamentablemente, ya no puedo comprometerme con Barbie debido a conflictos de programación”, dijo la actriz en un comunicado a Variety en ese momento. “La película es muy prometedora, y Sony y Mattel han sido grandes socios. Estoy desanimado, pero espero ver a Barbie en la pantalla grande”.

Ahora, en vísperas del estreno de la película protagonizada por Margot Robbie, la comediante explicó sus razones reales en el programa, ‘Watch What Happens Live’.

“No puedo esperar a ver la película [de Margot Robbie], se ve increíble”, dijo Schumer. “Creo que dijimos que era conflictos de programación, eso es lo que dijimos. Pero sí, realmente fueron solo diferencias creativas. Pero ya sabes, hay un nuevo equipo detrás, y parece que es muy feminista y genial, así que veré la película”.

Cuando el presentador Andy Cohen le preguntó si el guion de Schumer para “Barbie” no “se sentía feminista y genial”, el comediante respondió: “¡Sí! Sí”.

Schumer mencionó a The Hollywood Reporter el año pasado que Sony “definitivamente no quería hacerlo de la manera que yo quería hacerlo, la única forma en que estaba interesado en hacerlo”. Dijo que debería haber sabido que el proyecto no era para ella cuando el estudio le regaló un par de zapatos Manolo Blahnik para celebrar su casting.

Estreno de Barbie

La nueva película del popular juguete se estrenará el 21 de julio ya no de la mano de Sony sino de Warner Bros. después de que Margot Robbie asegurara los derechos a través de Mattel. Ella consiguió que Gerwig y Baumbach escribieran el guión, y Gerwig más tarde abordó el proyecto como director.

La cinta cuenta con un elenco encabezado por Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, Will Ferrell, Helen Mirren, America Ferrera, Ariana Greenblattm, Michael Cera, Issa Rae, Kate McKinnon, Nicola Coughlan, Emma Mackey, entre otros.