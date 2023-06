Laura Bozzo sufre caída en medio de una crisis de ansiedad

La comunicadora y abogada peruana, Laura Bozzo, compartió este sábado a través de sus redes sociales las razones que la mantienen fuera de su programa de televisión.

En un emotivo mensaje publicado en Twitter, Bozzo confirmó que sufrió una caída en medio de una crisis de ansiedad, lo que provocó su ojo y parte de su rostro se pusieran morados producto del golpe.

“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad...”, compartió con sus seguidores la ex participante de “La Casa de los Famosos”.

Además, la conductora del show “¡Qué pase Laura!” habló sobre la depresión que padece desde hace algún tiempo y recalcó que las personas “no saben” muchas cosas de ella aún.

“Sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí. Soy muy buena para defender a las mujeres, y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida (...) Vivo sola y me bajo la presión. Me caí de rodillas y la cara contra el piso. Había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico”, agregó la conductora de televisión.

“Tengo a mi psiquiatra y fui diagnosticada desde chica con esta enfermedad, pero aveces me dan crisis. Es horrible”, sostuvo.

Tras su publicación, cientos de seguidores aprovecharon el espacio para extenderle palabras de apoyo, al tiempo que le ofrecieron su ayuda y el contacto de especialistas en el tema.

Esta no es la primera vez que Bozzo, de 70 años, se expresa abiertamente sobre su batalla contra la depresión. En el 2019, confesó al medio estadounidense People en Español que ha sufrido anorexia y ataques de pánico.

De hecho, a través de varias plataformas sociales, Laura ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental.

“Recuerdo que respiraba en bolsas de papel para no hiperventilar y más de una vez terminé en la clínica pensando tenía ataque al corazón”, dijo en una ocasión.