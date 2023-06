Manny Manuel hace llamado a boicotear a “La Comay”

A días de haberse enfrentado en un fuerte careo con el personaje de “La Comay”, en el programa de televisión que se transmite por TeleOnce, el cantante Manny Manuel acudió a sus redes sociales para exigir un boicot en contra de este espacio televisivo.

En una publicación a través de su Instagram, el merenguero indicó que estaba actuando sin el permiso de su equipo de trabajo y una vez más se descargó en contra del productor Kobbo Santarrosa quien maneja al persona de “La Comay”. Manny Manuel exhortó a los auspiciadores del programa y a sus seguidores que no patrocinen el espacio.

“Estoy seguro que ni @jaylugomusic …ni @omarlapluma (Mi equipo de Trabajo) estarán de acuerdo con este mi post mañanero… Y los excluyo 100% de esta mi decisión…He leído infinidad de opiniones… y contrario a lo que quiere dar a entender en su miseria hora de programa este COBARDE de su cara, de la verdad y su mirada de CANALLA voy pa LanTe … Mi mayor CATARSIS en estos 50 años es hacerle frente a este DESPOTA MISERO sin Escrúpulos… ESTOY LISTO ☑️…Ya se pudo 1 vez y tengo Gran Certeza que somos más … Exhorto y Clamo a sus auspiciadores y a Ustedes hermanos que me leen a comenzar esta marcha llena de inquietud atropellada para vaciar la basura en la Televisión de Nuestro País … Han sido más de 30′años queriendo cambiar La Cultura de Uno de los países y habitantes más hermosos del Planeta … no lo podemos permitir…Les Leo.. Nos Organizamos y VAMOS PA’ LANTE !!!… por favor escribirme por DM … GRACIAS ANTICIPADAS …STOP ⛔️⚠️☢️☣️ BASTA YA !!! (sic.)”, expresó Manny Manuel.

El pasado lunes, Mannny Manuel utilizó el programa de “La Comay” para aclarar la situación que se dio en el Festival del Fricasé en Naranjito donde no pudo llevar a cabo su presentación luego de que se “pasara de copas” mientras compartía con unas amistades.

En una acalorada entrevista con el personaje de La Comay en TeleOnce, el artista se defendió asegurando que solo tomó alcohol y que no utiliza ningún tipo de sustancia controlada como se comentó en el programa.

“No es menos cierto para el pueblo de Puerto Rico y el mundo entero que yo he venido trabajando con problemas de adicciones, entiéndase del alcohol, no drogas solo alcohol. Llevo ya para tres años limpio y ya había terminado un proceso (...) me espacié y en la tarde ayer me estaba dando unas copas de vino en una cena con unas amistades en Ponce y entendí que podía tener el control y cumplir con el compromiso en Naranjito pero se me fue de las manos”, expresó el cantante en entrevista con el programa de “La Comay” (TeleOnce).

“Yo no estaba arrebatado, cuando tú utilizas la palabra arrebatado te vas del alcohol y te vas a otras cosas, yo arrebatado no estaba”, añadió.

Del mismo modo, negó los rumores de que supuestamente comenzó a orinar frente al público y enseñó sus partes íntimas.