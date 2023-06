Madonna y Sam Smith estrenan “Vulgar”, con una letra muy explícita

Madonna y Sam Smith estrenaron, este viernes, una nueva colaboración llamada “Vulgar”, con una letra bastante explícita y calificada como “sexualmente agresiva” en redes sociales.

Letra explícita de Vulgar

La Reina del Pop, de 64 años, y Smith, de 31 años, lanzaron “Vulgar”, donde Madonna dice: “Muchacho, ponte de rodillas porque soy Madonna / Si jodes con Sam esta noche, estás jodiendo conmigo / Así que mira lo que dices o te parto el plátano”.

“Vulgar es hermoso, sucio y hermoso/ Vulgar te hará bailar, no necesita un coro/ Di que somos ridículos, simplemente lo haremos más duro/ Locos y meticulosos, Sam y Madonna”, se escucha en el video de la canción que lleva 215 mil vistas en YouTube.

Sam y su felicidad por la letra

En otro segmento de la canción, se escucha: “Parece que estoy vestida para matar, amo cómo me hago sentir / Toda negra con tacones de stripper, muévete como Madonna / Rica como si estuviera en el Louvre, no tengo nada más que probar / Te conoces Eres hermosa cuando te llaman vulgar/ Hago lo que quiero, voy cuando tengo que hacerlo/ Soy sexy y me siento... Vulgar”.

En su cuenta de Instagram, Sam comentó lo feliz que se siente con esta colaboración y lo especial que es para él: “VULGAR es una canción que es muy especial para mí. Yo, la REINA y un grupo de algunas de las personas más talentosas que conozco, entramos al estudio el día después de los Grammy y creamos esta pieza musical”.

“Vulgar es hermoso”

“La creatividad era pura y la energía estaba viva. ¡Estoy tan emocionada de compartir esto con ustedes, marineros! VULGAR ES HERMOSO!! Fuera por todas partes ahora”, continuó diciendo Sam.

“Vulgar es una de las canciones más emocionantes de las que he sido parte”, dijo Sam a Zane Lowe en New Music Daily en Apple Music 1.