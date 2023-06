Confunden a Nadia Ferreira con la cantante Belinda

Desde que la modelo paraguaya Nadia Ferreira anunció, el pasado 14 febrero, que está embarazada de su esposo, el cantante Marc Anthony, no ha dejado de presumir su nueva etapa y mantiene al tanto a sus seguidores y fanáticos del crecimiento de su pancita, que estaría en el octavo mes de gestación, apropiadamente.

Ella ha sabido lucir radiante, rozagante y hermosa con estupendos outfit premamá. La primera vez que apareció en público tras el gran noticia fue durante la alfombra roja de los premio Lo Nuestro el 24 de febrero. Se veía estupenda con un sobrio vestido largo rosado bebé, sin mangas y una elegante capa que cubría uno de sus brazos.

Nadia Ferreira Nadia Ferreira ha demostrado que es una embarazada con mucho glamur.

Desde entonces no ha parado de mostrar una decena de atuendos que todas las ocasiones, demostrando que todo lo que se ponga le lucirá estupenda. Hace dos semanas celebró su baby shower a bordo de un yate, y no perdió la ocasión para ponerse un mini vestido blanco veraniego. Fue una celebración discreta, bajo la temática de bebé safari, por lo que hasta ahora no se conoce si será niño o niña. Marc no estuvo presente, pues asistió a la graduación de su hijo con Dayanara Torres.

El emocionado papá sí estuvo presenta para la sesión de fotos, en la que la modelo de 24 años, prestó su barriguita para que fuera el lienzo del artista plástico brasileño Romero Britto, actividad en la que también participó el cantante.

Belinda, ¿eres tú?

Este jueves 8 de junio, Nadia volvió a deleitar a sus fanáticos con una tierna foto. Ella estaba acostada en silla playera, luciendo un mini vestido a rayas en todos amarillo, rosado y fucsia, que complementó con un sombrero blanco. Pero algo salió de la normalidad. Su rostro se asemejaba al de la cantante mexicana Belinda.

Nadia Ferreira está muy feliz por la pronta llegada de su bebé | (Instagram: @nadiatferreira)

Los internautas no tardaron en notarlo y dejar su impresión en la casa de comentarios: “Pensé que era Belinda”, “No dudo que Belinda se verá hermosa cuando la veamos con su pancita al igual que ella”, “bueno aquí Nodal se podría dar una idea de cómo se hubiera visto la Beli embarazada”, “Yo la mire como Belinda digo que rápido quiso alcanzar a Cazzu en el embarazo”.

Ambas celebridades comparten algunos rasgos, como el color de los ojos y la forma de las cejas, lo que hace que en ocasiones luzcan similares. Hasta ahora la intérprete de “Luz sin gravedad” no se ha pronunciado por este gran parecido.

A mediados de abril Cazzu anunció su embarazo al estilo de Rihanna, en una presentación. Ella es la pareja del ex de Belinda, razón por la que horas más tarde, la cantante tras conocerse la noticia ella decidió promocionar su gira por España con un sensual baile en el que se tocaba su plano abdomen.