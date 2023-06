Tom Holland ante la complejidad psicológica de su nuevo personaje

Cuando un artista se mete en la piel de una figura icónica de la cultura popular y lo interpreta en múltiples películas, se arriesga a ser encasillado y perder oportunidades que permitan demostrar todas sus capacidades histriónicas.

Ese no ha sido el caso de Tom Holland (Spider-Man, The Avengers), quien además de ser uno de los mejores Spiderman que han pasado por la pantalla grande, ha convencido en personajes con mayor grado de dificultad actoral como en The Lost City of Z, Cherry y The Devil All The Time.

Sin embargo, con su nuevo proyecto, The Crowded Room, en el que además de protagonizar, repite como productor ejecutivo (Uncharted), enfrenta el mayor reto actoral de su carrera, debido a la complejidad psicológica del personaje que interpreta.

En la serie de diez episodios que estrena mañana en la plataforma de Apple TV+, el actor que también ha prestado su voz para cintas animadas como Spies In Disguise, y Onward, interpreta a Danny, un joven que durante el verano de 1979 participó de un atentado a tiros contra varias personas en el Rockefeller Center de Nueva York. A través de una serie de entrevistas con una psicóloga (Amanda Seyfried), la traumática vida de Danny comienza a develarse mediante sorpresivas revelaciones. Durante una charla exclusiva con Metro, el joven actor, que divide roles con Christopher Abbott, Sasha Lane y Emmy Rossum, compartió los desafíos que enfrentó y hasta sus expectativas sobre la nueva Spider-Man: Across The Spiderverse.

4 preguntas a Tom Holland:

Has trabajado en poderosos dramas con actuaciones o personajes complejos. ¿Cuál fue el mayor desafío de interpretar a Danny?

—Creo que el mayor desafío fue la gran carga de trabajo, además de asumir la responsabilidad como productor. Danny Sullivan es alguien increíblemente volátil. Los altos y los bajos están muy separados y ese término medio fue muy difícil de alcanzar, específicamente este tipo de niño vulnerable que ha pasado por cosas horribles.

¿Llegas a este proyecto como actor o como productor?

—Entré como actor. Hablé con Akiva Goldsman (guionista), quien me planteó la idea, me contó sus ambiciones de lo que quería intentar y ya me había enganchado. Realmente estaba entusiasmado con la idea de incorporarme como actor. Luego, cuando entramos en el proceso creativo de desarrollar la historia y el guion, decidí solicitar un crédito como productor, porque sentí que era importante para mí. También quería aprender sobre el negocio y qué mejor manera de hacerlo que aprender trabajando.

Fue impresionante la transformación física. Me llamó la atención el pelo, las ojeras, pero más que eso el lenguaje corporal, los matices, las sutilezas. ¿Qué puedes decirme acerca de ese aspecto? ¿Qué tan desafiante fue, considerando todo lo que tienes que hacer con tu personaje?

—Me alegro de que te hayas dado cuenta de todas esas cosas. Todo eso fue muy importante para nosotros, en términos de darle vida al personaje. Interpretar este personaje y llevar esa apariencia física conmigo durante mi vida personal y profesional, llegar a casa del trabajo y tener las ojeras, el cabello desaliñado y perder peso fue realmente difícil. Fue algo muy difícil de manejar, pero era algo necesario para darle vida a este personaje de la manera correcta. Me alegro de haberlo hecho.

No puedo despedirme sin preguntar por la nueva SpiderMan: Across The Spiderverse. ¿La viste y que piensas? Si no, ¿qué esperas de la cinta?

—Aún no la he visto. Estoy muy entusiasmado por verla. Estoy seguro de que estará a la altura de las expectativas. Creo que la primera es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho jamás. Estoy muy orgulloso de ellos y emocionado de ver lo que se les ocurre.