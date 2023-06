Novio de Carmen Villalobos recibe apoyo al ser “humillado” en su programa “solo por rating”

Andrés Hurtado es de los presentadores más comentados del momento en la farándula luego de la humillación que le hizo pasar a un productor de su programa ‘Sábado con Andrés’, el pasado sábado 3 de junio y ahora ha vivido un polémico momento frente a las cámaras de ‘Hoy Día’ al intentar humillar a Frederick Oldenburg, quien es novio de Carmen Villalobos.

El medio de la transmisión de la final del ‘Miss Perú: La Pre’, el presentador se dio cuenta del error que había en una de las preguntas a las participantes y para dejar claro que no había sido su responsabilidad llamó en vivo al empleado para pedirle que renunciara a su cargo.

Su comportamiento ha indignado a nivel mundial y en medio del torbellino aumentó el rechazo por su comportamiento con Oldenburg, por lo que lo tacharon de “egocéntrico” y “soberbio”.

El incómodo momento que vivió Fredrick Oldenburg con Andrés Hurtado

Durante su llegada a ‘Hoy Día’ el peruano pidió que Frederick no formara parte de los entrevistadores luego de haber protagonizado días atrás un arduo debate por su comportamiento con el productor peruano.

Hurtado aseguró que había pedido a producción que el venezolano no estuviera en su entrevista, lo que generó un incómodo momento con el que tuvieron que lidiar Chikibombom y Penélope Menchaca.

“Pedí que no estuviera él en el set de la entrevista, Daniel sí, pero él no, te pido por favor… soy el invitado y hay que romper los protocolos, pedi no estar a su lado”, dijo.

A lo que las presentadores dejaron claro que no estaba permitido y que no podían echarlo pues es parte de la casa, además, pidieron respeto por todos los miembros.

Pese al momento pudieron continuar la entrevista y más adelante Oldenburg pudo medicriticaronar palabras con él, aunque internautas que llevaran al programa a un personaje como él y que humillara a sus presentadores “solo por raiting”, pero también aplaudieron la postura de Frederick en medio de sus ataques y la de Daniel Arenas quien prefirió mantenerse al margen y participar muy poco en la entrevista.

“Y este payaso de donde lo sacaron”, “Estamos de mal en peor en la televesión”, “Qué patético hacer un programa así solo por rating”, “Frederick actuó con altura”, “No deberían prestarse a eso”, “Cada vez más bajo el nivel del programa”, “Qué patécico y deplorable invitado”, “En mi casa mis reglas, tu vas a ir a casa ajena a imponer tus reglas, definitivamente este señor tiene un problema de soberbia, ego y prepotencia”, comentaron.