Fito Páez “Los cambios son salvajes y nunca sabes lo que va a opinar el otro”

El amor después del amor ha sido el álbum más emblemático en la trayectoria de Fito Páez, el cual también es el disco más vendido de la historia del rock en Argentina. A 30 años de esa joya musical latinoamericana, el músico ha rescatado los 14 temas que lo componen, pero les ha querido dar un nuevo aire en compañía de artistas de diferentes latitudes, edades y estilos.

¿Cómo fue reencontrarte con este álbum y crear nuevas versiones?

—Fue un poco entre un capricho y el hecho inevitable que cumpliera 30 años. Por otro lado, venía de grabar tres álbumes y publicarlos el año anterior (2021); finalmente, entre junio y julio se comenzó hacer la preproducción aquí en Buenos Aires con Diego Olivero y charlando con Gustavo Borner, que es el otro coproductor que está en Los Ángeles, digamos que ese fue el primer laboratorio donde el objetivo era no prestarle atención, ni la más mínima, a las versiones originales, por lo que era una manera de poder también jugar con la música. Sin embargo, había cosas que no se pueden modificar porque son sagradas, porque El amor después del amor es el álbum que todo el mundo escuchó en todos lados, por lo que también teníamos que hacer algo que fuera reconocible, pero no quería medias tintas, así que solo respetamos la melodía y las letras, todo lo demás está armado de otra manera.

El primer sencillo es Brillante sobre el mic con Ángela Aguilar, ¿cómo elegiste con quién colaborar?

—Ángela tiene una voz de banda ancha, es una cantante extraordinaria, puede hacer lo que quiera porque tiene un gran dominio de su voz, es monumental. No hay que olvidar que el primer álbum estaba lleno de amigos como Luis Spinetta, Charly García, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Andrés Calamaro, en fin. Acá no eran amigos, algunos sí, pero eran colegas que yo admiro de aquí y de allá, de todos los géneros sexuales y musicales, así que es un gran cruce. Fue difícil acordar la agenda, porque muchos de ellos tienen eventos muy importantes, pero pudieron estar. Entonces tenemos canciones con Nathy Peluso y Nicki Nicole, que son cantantes argentinas jóvenes, además de Ángela, que es un sol, con quien ya grabamos el video. Además de Antonio Carmona y Estrella Morente, con varios músicos españoles flamencos para hacer Detrás del muro de los lamentos. Están WOS & CA7RIEL, que son dos animales de la música jóvenes, la brasileña Marisa Monte, que amo toda la vida, con quien hicimos Un vestido y un amor, así que bueno... esa, más o menos, es la coctelería.

El amor después del amor regresa después de 30 años, ¿crees que el amor ha cambiado también en este tiempo?

—La música sí, pero el sentimiento del amor no, aunque en esta versión se muestra mucho más profundo, con un tempo muy lento, es como intentar transmitir el verdadero peso del sentimiento.

El disco también llegó como serie a streaming. ¿Te costó trabajo mostrar tu vida?

—Hacerla fue muy complejo, lo que me llevó tiempo fue la escritura de la autobiografía, ahí se fueron ochos meses de la pandemia. Me pasaba mucho tiempo escribiendo y eso sí fue una experiencia bien salvaje, por un lado, y divertida, por otro lado, porque sabes que hay cosas que te acuerdas que no son exactamente así y tampoco vas a poder investigar cómo fueron los hechos fácticos, siempre hay algo empírico en lo que uno hace, entonces así pasó en algún caso. Sí tuve que hacer periodismo o tuve que consultar con cosas más pesadas, digamos, no de significado emocional, pero sí tuve que llamar a una persona y ver cómo se había construido esa escena; finalmente, siempre cada punto de vista es diferente; luego fue ‘dedícate a tu versión’ y eso fue un revolcón emocional, porque ahí lloraba y me reía, fue muy fuerte.

¿Cuál crees que es el mejor legado que le has dejado a la música?

—Me siento parte de una cadena genética, sobre todo de la música popular argentina. Me dedico a conocer autores y compositores y de aquí allá, a arreglar música o componer. Soy un hijo de la tradición modernista argentina, de música popular y tengo a mis hermanos mayores, un montón de compositores que también fueron importantes, pero los que a mí me tocaron fueron dos hombres que me dejaron entrar en sus alas de ensayo y me cobijaron, que me transmitieron su conocimiento por la música y es una base extremadamente sólida: Luis Alberto Spinetta y Charly García. Me siento parte de esa cadena y me siento privilegiado por haber estado en la primera fila de la sala de esos hombres maravillosos.

¿Qué te hace falta?

— Estoy terminando el guion de una película que quiero filmar, que se terminará seguramente el año que viene, con suerte.