VIDEO: Animador bota a productor en vivo tras cometer error en concurso de belleza

Lo botó en vivo. Luego de entender que se cometió un error al escribir una pregunta para la preliminar de Miss Perú, un presentador peruano despidió en vivo al productor de su programa, momento que se fue viral en las redes sociales.

Se trata de Andrés Hurtado quien es el presentador del programa Sábados con Andrés de la cadena Panamericana TV despidió ante las cámaras al productor que cometió un error ortográfico tras escribir incorrectamente la palabra “miedo” como parte de una de las preguntas para la candidata.

Al percatarse que estaba mal escrita la palabra, Hurtado fue inmediatamente a donde el productor del programa José Malpartida para reclamarle e inmediatamente le pidió que dejara su trabajo.

Andrés Hurtado despide al productor en directo durante la gala de Miss Perú 2023 pic.twitter.com/IAuk5KqNaJ — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2023

“Yo frente al país no voy a quedar mal como conductor”, expresó. “Como productor, me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así porque sí. Yo soy quien doy la cara”, añadió.

El presentador terminó pidiéndole al productor que abandonara su trabajo luego de terminar el programa.

“Te pido, por favor que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos, ¿Sí? Gracias”, expresó. “Acá las cabezas se cortan inmediatamente”, añadió.

Según reporta el medio La República de Perú, el presentador es conocido por sus gustos extravagantes y en un momento dado aseguró que daría el salto a la política para ser presidente de su país.

Posteriormente, Hurtado indicó en el programa Hoy Día de Telemundo que “por una pregunta mal hecha” a cualquier candidata se le podía perder la corona.

A la pregunta sobre si leyó el libreto antes de ir al aire, este indicó que se trataba de preguntas “al azar” que se le entregaron al momento. Hurtado acusó al presentador de Hoy Día de “tratar de hacerlo quedar mal”.