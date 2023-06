¿Te gustó Spider-Man: Across the Spider-Verse? Conoce 5 películas animadas de superhéroes que encuentras en HBO Max

Imagen: DC Comics | All Star Superman

El éxito de Spider-Man: Across the Spider-Verse ha animado a muchos usuarios a revisar esos títulos animados de superhéroes que quizás no alcanzan el mismo nivel de popularidad.

Sobre ese tópico, HBO Max se ha convertido en un destino popular para los amantes de las películas animadas de superhéroes, al contar con una amplia variedad de títulos disponibles, desde clásicos hasta nuevas producciones.

A continuación, presentamos cinco películas animadas de superhéroes que puedes encontrar en HBO Max.

Películas animadas de superhéroes

“Batman: Mask of the Phantasm” (1993)

Esta joya animada de DC Comics presenta al legendario Caballero Oscuro en una historia de misterio y venganza. Dirigida por Eric Radomski y Bruce Timm, “Batman: Mask of the Phantasm” es una película que cautiva a los fanáticos del héroe enmascarado con su atmósfera oscura, su guion inteligente y su animación estilizada.

“Justice League: The Flashpoint Paradox” (2013)

En esta película, Barry Allen, también conocido como Flash, se encuentra en un mundo alterado después de un evento temporal devastador. Dirigida por Jay Oliva, “Justice League: The Flashpoint Paradox” ofrece una historia emocionante y repleta de acción, con una perspectiva única sobre los miembros de la Liga de la Justicia.

“DC Liga de Supermascotas” - (2022)

El superperro Krypto une a un grupo de divertidos y descerebrados animales para que lo ayuden a rescatar a los superhéroes de la Liga de la Justicia, que han sido secuestrados.

“Teen Titans” - (2003)

Cinco adolescentes con superpoderes viven juntos en la Torre de los Titans y luchan contra una nueva generación de villanos

“La Muerte de Supeman” - (2018)

Superman y el resto de la Liga de la Justicia se unen para luchar contra un enorme monstruo llamado Doomsday, pero finalmente le corresponde al Hombre de Acero enfrentar la situación, y los dos titanes se enfrentan en el corazón de Metrópolis.