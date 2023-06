Manny Manuel habla tras controversia en Naranjito: “Se me crucificó sin piedad”

El cantante Manny Manuel se presentó la noche del martes en el pueblo de Quebradillas luego de la controversia que se desató el pasado fin de semana por no presentarse en un compromiso que tenía en el municipio de Naranjito.

“Gracias Quebradillas, muchas gracias. Ustedes saben cómo he pasado estos días. Estos pasados días por ser humano cometí un error y en estos pasados días se me crucificó sin piedad”, dijo el artista.

Este añadió que: “Yo voy de frente contigo, contigo, contigo... No soy mejor que tú y no puedo ser hipócrita. Voy frente y digo la cagué, pero hay que levantarnos y vamos a seguir pa’lante”.

A través de un video que colgó Manny en sus redes sociales, se observa a varias personas darle palabras de aliento y abrazos al artista tras la mencionada situación.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, canceló este domingo la presentación que el cantante Cruz Manuel Hernández, mejor conocido como Manny Manuel, tenía prevista ofrecer en el Festival del Fricasé por ya que según este indicó en tarima el artista no estaba en condiciones para ofrecer el espectáculo.

Según un video que circula a través de las redes sociales, el primer mandatario municipal aseguró que el artista llegó “no apto para ofrecer un buen espectáculo al pueblo”.

Luego de haber tenido que cancelar una presentación en Naranjito, el cantante Manny Manuel aclaró que antes de subir a tarima se dio varias copas de vino junto a unas amistades y “se le fue de las manos”.

En una acalorada entrevista con el personaje de La Comay en TeleOnce, el artista se defendió asegurando que solo tomó alcohol y que no utiliza ningún tipo de sustancia controlada como se comentó en el programa.

“No es menos cierto para el pueblo de Puerto Rico y el mundo entero que yo he venido trabajando con problemas de adicciones, entiéndase del alcohol, no drogas solo alcohol. Llevo ya para tres años limpio y ya había terminado un proceso (...) me espacié y en la tarde ayer me estaba dando unas copas de vino en una cena con unas amistades en Ponce y entendí que podía tener el control y cumplir con el compromiso en Naranjito pero se me fue de las manos”, expresó el cantante en entrevista con el programa de “La Comay” (TeleOnce).

“Yo no estaba arrebatado, cuando tú utilizas la palabra arrebatado te vas del alcohol y te vas a otras cosas, yo arrebatado no estaba”, añadió.

Del mismo modo, negó los rumores de que supuestamente comenzó a orinar frente al público y enseñó sus partes íntimas.