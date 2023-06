Elliot Page confesó que tuvo un romance secreto con Kate Mara

Las memorias de Elliot Page recién salieron y ya están causando controversia en Hollywood por sus declaraciones. “Pageboy” y que está disponible desde este 6 de junio.

“Pageboy” de Elliot Page

Elliot Page confesó en sus memorias el romance secreto que tuvo con la también actriz Kate Mara. Page, de 36 años, relató la aventura con Mara y que realmente se terminó por transformar en una amistad duradera.

Page contó en el libro que conoció a la actriz, de 40 años, justo antes de declararse trans y poco después de terminar otra relación. Para ese entonces, Page se encontraba filmando X-Men: Days of Future Past, en 2014.

Mara fue una persona “encantadora y hermosa”

“La primera persona de la que me enamoré después de que me rompieron el corazón fue Kate Mara”, escribe Page. Para él, Mara fue una persona “encantadora y hermosa” durante la cena y después se reencontraron en una fiesta de Hollywood donde Mara saludó a Page “con una mirada en los ojos que no recordaba de la cena”.

Relata que cuando Mara comenzó a coquetear con él, pensó que se trataba de una broma: “Independientemente del novio, nunca podría imaginar que Kate Mara me quisiera”.

Ya el 14 de febrero de 2014, Page confesó que era gay durante un discurso en Las Vegas. A las semanas, Mara invitó a Page a salir. Page describe su atracción como “magnética e inmediata, un sentimiento que es mejor dejar sin palabras”.

Nueve años desde aquel momento

“Han pasado casi nueve años desde que Kate y yo nos conocimos. Cierta química nunca se desvaneció, pero el espacio para las realizaciones nos hizo reír de lo poco que teníamos en común”, agregó Page.

“Leal, generosa, emocionalmente presente: Kate no es solo una amiga maravillosa, es una amiga honesta”, finalizó sus memorias que ya están disponibles.