Spider-Man: Across the Spider-Verse logra $120 millones en su debut en taquilla

Spiderman Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse, secuela de Into the Spider-Verse y ganadora del Oscar en 2018, logró en su debut 120 millones de dólares en taquilla, siendo más del triple del primer fin de semana de su primera entrega.

Éxito de Across the Spider-Verse

Into the Spider-Verse inició con $ 34,4 millones más lento, pero a los días su presentación en los cines terminó con $ 190 millones en América del Norte y $ 384 en el resto de los países.

Pero con Spider-Man: Across the Spider-Verse las expectativas de los fanáticos aumentó y ha logrado ser un éxito de taquilla. La secuela recaudó $208 millones en todo el mundo, incluidos 88,1 pertenecientes a la taquilla internacional de las salas de cine.

Tráiler oficial Across the Spider-Verse

“Es realmente raro que las secuelas aumenten su taquilla”, dice Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Por lo general, se aplica la ley de rendimientos decrecientes”.

Crecimiento en taquilla

“Hay algunas razones por las que Across the Spider-Verse entregó ese grado estelar de crecimiento de taquilla. Por un lado, el estudio hizo una película que resonó entre el público (que le otorgó una ‘A’ en CinemaScore) y la crítica (tiene un promedio del 95 % en Rotten Tomatoes) por igual”, explica Variety en su portal web.

“Hubo un tiempo en el que se pensaba que el término ‘secuela’ era un acaparamiento de dinero barato”, añade Dergarabedian. “Esta película no cayó en esa trampa”.

Tom Holland y Spider-Man: No Way Home

Asimismo, Spider-Man nunca había estado tan sonado desde el enorme éxito de Spider-Man: No Way Home, en 2021. La película protagonizada por Tom Holland recaudó $ 814 millones en EEUU y $ 1.9 mil millones en la taquilla internacional.