Periodista de Telemundo y sobreviviente de cáncer agradece labor de Raymond Arrieta

Las última caminata “Da Vida” con Raymond Arrieta a beneficio de los pacientes de cáncer fue una muy emotiva ya que el animador estuvo acompañado por varias figuras, entre estas, estuvo la periodista Luisa Sotero de Telemundo quien también es sobreviviente de la enfermedad.

A través de sus redes sociales, Sotero, escribió unas palabras de agradecimiento por la labor que Arrieta ha realizado por los pasados 15 años.

“Eres un verdadero ejemplo, Raymond Arrieta. Estas últimas ocho millas son un gran recuerdo y recalco mi admiración por todo lo que has logrado para los pacientes de cáncer”, escribió la periodista.

El presentador y comediante Raymond Arrieta recaudó más de un millón de dólares en su decimoquinta caminata “Da Vida” a beneficio de los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico.

Durante la transmisión especial del programa Día a Día, se anunció que hasta el momento se han recaudado $1,325,000. Aún falta contar lo recaudado en el trayecto.

El evento comenzó el pasado 31 de mayo en Ponce y culminó hoy, lunes, en San Juan. La ruta de hoy lo llevó desde Guaynabo hasta el Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Le acompañaron en este trayecto su equipo de trabajo, así como el cantante Luis Fonsi. Al llegar a la tarima del Estadio, Arrieta se confundió en un abrazo junto a sus compañeros animadores de Día a Día.

“Quince años... para el Hospital Oncológico. Como les prometimos, llegamos. Gracias pueblo por su cariño, por todos estos años”, dijo Arrieta sin poder contener el llanto.

Durante su alocución a lo presentes, el artista agradeció a todo el componente de las agencias que los acompañaron durante los trayecto, así como a las personas que realizaron sus donaciones. También le agradeció a su familia por permitirle hacer la caminata una vez más.

“Ellos quieren ya que me detenga y tengo que detenerme pero no vamos a olvidar al hospital”, dijo comprometiéndose una vez más en buscar otra alternativa para continuar ayudando a la institución hospitalaria.

“Vamos a seguir ayudándolos de otra forma”, sostuvo.

“Elegí tener fe”: Luisa Sotero celebra que terminó con éxito otro semestre en estudios de Derecho

La periodista Luis Sotero celebró que terminó otro semestre de sus estudios en derecho en medio de su lucha contra el cáncer, padecimiento que reveló el pasado mes de febrero.

“¡Terminé otro semestre de Derecho en medio de momentos que me llenaron de fuerza y sabiduría! Todos pasamos por situaciones. Algunas no las podemos controlar. Solo podemos tener control de cuál será nuestra actitud ante la adversidad.Yo elegí tener fe, porque la gracia de Dios ha caminado siempre junto a mí”, escribió en su Instagram.

En entrevista con su compañero de trabajo, el periodista Jeremy Ortiz, esta contó el proceso que tuvo que recorrer tras descubrir una masa en uno de sus senos.

“No era maligno, en ese momento salió que estaba todo bien, sin embargo, pasó el tiempo y yo sentía como unas punzadas y sentía que esa que esa fibroadenoma estaba creciendo, así que esperé que pasaran los exámenes, esperé a estar un poco más tranquila y llamé al médico y en ese momento me mandaron a hacer unos exámenes. En ese momento cuando llego a donde las personas, me dijo: ‘si fueses mi hija te diría que lo que no es de uno se saca del cuerpo’”,

Posteriormente, contó que los médicos le indicaron que debían sacar la masa aunque en ese momento no sabían que se trababa de cáncer.

Por su parte, su madre contó lo difícil que fue el momento en que se enteró del diagnóstico de su hija.

La periodista decidió compartir su historia para hacer un llamado de conciencia a los jóvenes que estén pendientes a su cuerpo y acudan a realizarse exámenes médicos con tiempo.

Sus compañeros de trabajo en Telenoticias, destacaron la fuerza de la periodista quien a pesar del diagnóstico no dejó su trabajo ni su estudios.

Sotero se unió a Telenoticias en marzo de año 2021 tras destacarse como periodista en el desaparecido espacio Edición Digital Puerto Rico en Univisión. Esta se graduó de comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón y posteriormente realizó una maestría en la Universidad de George Washington.

Además estudia derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.