Cuba Gooding Jr. llega a acuerdo en caso civil de abuso sexual

NUEVA YORK (AP) — Justo cuando iba a comenzar un juicio, se reveló el martes que Cuba Gooding Jr. llegó a un acuerdo legal por las acusaciones de que violó a una mujer en un hotel de la ciudad de Nueva York hace una década, según los registros judiciales. El actor había insistido a través de sus abogados en que su encuentro con la mujer fue consensuado después de que los dos se conocieron en un restaurante cercano.

El juicio iba a comenzar con la selección del jurado en la corte federal de Nueva York, ya que el astro de “Jerry Maguire” galardonado con el Oscar enfrentaba acusaciones de que conoció a la mujer en Manhattan, la persuadió para que se reuniera con él en un hotel y la convenció de que se detuviera en su habitación para poder cambiarse de ropa.

La mujer había procedido de forma anónima hasta la semana pasada, cuando el juez Paul A. Crotty dictó que tendría que revelar su nombre en el juicio. Ella dijo en su demanda que Gooding la violó en su habitación. Sin embargo, sus abogados insistieron en que se trataba de sexo consensuado y que después ella se jactó ante los demás de que había tenido relaciones sexuales con una celebridad.

La demanda pedía 6 millones de dólares en indemnización. La abogada Gloria Allred, una de las varias que representan a la mujer, se negó a comentar. La demanda fue presentada contra un hombre que, según las autoridades, ha sido acusado de una una conducta sexual inapropiada contra más de 30 mujeres más, incluidos manoseos, besos no deseados y otros actos inapropiados.

A fines de la semana pasada, el juez pareció fortalecer el argumento de la mujer en el juicio y en las negociaciones de conciliación al dictar que permitiría que tres mujeres testificaran que también fueron objeto de agresiones sexuales repentinas o intentos de agresión sexual después de conocer a Gooding en entornos sociales como festivales, bares, discotecas y restaurantes.

Una de las mujeres que había planeado testificar en el juicio era Kelsey Harbert, quien le dijo a la policía que Gooding la acarició sin su consentimiento en Magic Hour Rooftop Bar & Salón cerca de Times Square en 2019.

Harbert dijo el año pasado después de que Gooding se declarara culpable en la corte estatal de Nueva York de un cargo que lo salvó de la cárcel o de antecedentes penales que no poder presentar su caso en la corte fue “más decepcionante de lo que las palabras pueden decir”.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que den su autorización, como lo ha hecho Harbert.

A Gooding, una estrella de películas como “Boyz n the Hood” y “Radio”, se le permitió declararse culpable en abril de 2022 de un delito menor, admitiendo que besó a la fuerza a una trabajadora en un club nocturno de Nueva York en 2018.

Al no meterse en problemas y completar seis meses de asesoramiento conductual y para el manejo del alcohol, a Gooding se le permitió retirar su declaración de culpabilidad y declararse, en cambio, culpable de una infracción de acoso no penal, eliminando sus antecedentes penales y evitando más sanciones.