Raphy Pina abraza a su familia luego de un año encarcelado

El productor Raphy Pina, quien lleva un año encarcelado en una cárcel federal, ayer, por primera vez, pudo abrazar a su familia y a su pequeña Vida Isabelle.

Así lo dio a conocer Pina en las redes sociales donde también celebró que su hija cuando lo vio, inmediatamente le dijo ¡Papá! a su mamá Natti Natasha.

“Ayer por primera vez desde que entré aquí, abracé a mi familia y a @queenvidaisabelle que jamás pensé que cuando me viera le dijera a su Mama, Papáaaa.... increíble cuando el amor es puro y leal”, compartió en redes sociales.

De igual manera, agradeció a sus familiares por la fuerza que le transmiten en el momento difícil que enfrenta, al ser sentenciado a tres años de prisión por posesión de armas ilegales.

“Mami, VP, Mia, Chingui, Monty son unos campeones, que fuerza me transmiten. Gracias a todos los que siguen en oración y vibras positiva en todo esta prueba. Son más de 7 millones de seguidores en mis cuentas que agradeceré SIEMPRE por sus buenos deseos y el amor que tienen con mi familia y amigos tan especial”, indicó.

A su esposa Natti Natasha le pidió que continuara triunfando en sus negocios y a sus seguidores que continúen apoyándola.

“A Natalia que sigue triunfando en sus negocios, sacando musica, haciendo su catalogo propio, rompiendo con @tashawines y con su nuevo compromiso que anunciará mañana, ademas de ser la mejor Pareja y Mami que alguien pueda tener, Te AMO, asi que sigan apoyandola que ella esta puesta pa lo de ella , motivense y sepan que ante situaciones, la enfrentan y siguan adelante. Que sirva de ejemplo mujeres ! APLAUSO 👏Seguimos Firmes y trabajando en programas y cortando GRAMA para que me sigan reduciendo sentencia y verlos pronto. Hay mucho que contar. Abrazo desde BUTNER, NC Rafael Pina Nieves🧸🩶✝️ AMÉN 🙌 Siempre Fresh jeje 🙏”, sostuvo.

Pina está encarcelado desde mayo del 2022, luego que fuera sentenciado a más de tres años de prisión tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas.

Natti Natasha: “Ha sido un reto... no verlo, no sentirlo todos los días”

La cantante Natti Natasha, por su parte, confesó que aunque no ha sido fácil la separación física de su mejor amigo y esposo, “la distancia ha hecho el vínculo más fuerte”.

En entrevista con la revista People en Español, la intérprete del género urbano, relata que este siempre la sorprende y que ya se han acostumbrado a la rutina de las cartas y los emails.

“Unos días antes del Día de la Madre, recibí una carta que él personalmente la pintó. Él sabe que yo visualizo a Vida (su hija) como una mariposa, una mariposita, así que ese fue el concepto de la carta y la pintó, me escribió. También me envió globos, siempre hace algo especial. Siempre decimos cuando hablamos que al revés que quizás otras personas, la distancia ha hecho el vínculo más fuerte”, relató.

“Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Yo lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro. También le dan cierto tiempo de llamadas y por ese medio nos comunicamos, o envío las fotos que quiero enviarle y se las envío por correo, y ahí aprovecho y le hago cartas. Le digo cómo ha ido la semana, todo lo que ha ido pasando. Es otro lado que no habíamos tocado, y uno se va a adaptando a todas las situaciones y uno busca lo mejor de todos los momentos”, añadió.

La artista manifestó que sigue siendo un reto alejarse de su mano derecha y pareja por que compartían las 24 horas del día de los siete días de la semana. No obstante, asegura que la dificultad que atraviesan le ha permitido crecer y aprender de si misma y proveerse el ánimo necesario para salir a la tarima, cosa que extraña de su esposo. Ahora su otra motivación es Vida, la pequeña que procrearon juntos.

“Es mi mejor amigo, el padre de mi hija. Es ese reto de un día para otro, no ver a esa persona que estaba contigo todo el tiempo, que disfrutábamos nuestra presencia. Podíamos sentarnos a beber café el día entero o pasarla trabajando, compartiendo ideas. Ya uno se va acostumbrando, adaptando, esperas la llamada o el email. Ha sido un reto de esa manera, no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos”, rememoró.

“Todo eso me ha hecho llevar la delantera por mí misma. Son experiencias que me han hecho aprender de mí misma, de mi entorno, de todo lo que yo puedo dar en los momentos más difíciles. Me ha hecho probarme a mí misma que sí puedo y eso me ha dado hambre de seguir”, sostuvo.

