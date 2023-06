Grupo de amigas se encuentra a Bad Bunny en el Viejo San Juan

Un grupo de jóvenes compartió a través de las redes sociales su encuentro en el Viejo San Juan con el cantante y rapero puertorriqueño, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Según publicó Joyce Marie Alvarado, lo que comenzó como una noche para compartir entre amistades, se convirtió en “la mejor de sus vidas”.

“La noche que nos encontramos a Bad Bunny en el Viejo San Juan.❤️ La mejor noche de nuestras vidas🤍 @Bad Bunny, te amamos!”, escribió en TikTok.

En el video, que se hizo viral en las redes sociales, Alvarado explicó que vieron a Bad Bunny a lo lejos, pero decidieron esperar que saliera del establecimiento para acercarse.

Mientras eso sucedía, practicaron a las afueras del negocio lo que le iban a decir. Tras iniciada la conversación, el artista les preguntó “¿Y ustedes de donde son?”.

Posteriormente, el “Conejo Malo” se tomó una fotografía con sus seguidoras.

Bad Bunny estrena nuevo tema

Recientemente, el exponente urbano y uno de los artistas más escuchados a nivel mundial, Bad Bunny, estrenó su nuevo tema titulado “Where She Goes”.

El video, que fue dirigido por “Stillz”, tiene varias estrellas invitadas como el exfutbolista brasileño Ronaldinho, el cantante Frank Ocean, el rapero Lil Uzi Vertz, el cantante Dominik Fike, entre otros.

Al final del mismo, aparece un mensaje que lee “nadie sabe” algo que tiene pensando a sus fanáticos ya que podría ser una pista de un próximo proyecto.

A días de su estreno, el tema ya se encuentra en la posición número uno de la tabla “Top Global” de Spotify.

Hace unas semanas, el artista también estuvo en Puerto Rico formando parte del evento WWE Backlash y en el evento “Sauce Boyz” de Eladio Carrión, en Mayagüez.