Rumbo a los 25 años de Sex and The City: Así lucen las protagonistas de la popular serie

Sex and the City

El 6 de junio de 1998, se estrenó la serie ‘Sex and the City” convirtiéndose en un fenómeno cultural y un referente en la moda y el estilo de vida urbano.

Las vidas de las cuatro icónicas protagonistas, Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbes, nos mantuvieron pegados a la pantalla durante seis temporadas y dos películas.

Ahora, mientras nos acercamos a un cuarto de siglo desde el estreno de la serie, es hora de echar un vistazo a cómo lucen nuestras queridas protagonistas en la actualidad.

Actualidad de las protagonistas de Sex and The City

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker, quien interpretó a la emblemática Carrie Bradshaw, sigue siendo una figura influyente en el mundo de la moda. A sus 57 años, Parker sigue deslumbrando con su estilo y carisma. Ha lanzado su propia línea de zapatos y accesorios y ha colaborado con diversas marcas de moda. Sarah Jessica también ha incursionado en la producción y la actuación en otros proyectos, pero siempre será recordada como la escritora de columnas de moda más famosa de Nueva York.

Kim Cattrall

Kim Cattrall, quien dio vida a la desinhibida Samantha Jones, ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento después del fin de la serie. A sus 67 años, Cattrall ha participado en varias películas y producciones teatrales. Aunque ha expresado su negativa a participar en una tercera película de “Sex and the City”, su interpretación inolvidable de Samantha sigue siendo uno de los personajes más queridos de la serie.

Kristin Davis

Kristin Davis, quien encarnó a la romántica Charlotte York, ha mantenido una carrera activa en la actuación después de “Sex and the City”. A sus 58 años, Davis ha trabajado en películas y ha participado en series de televisión. Con su elegancia y dulzura, Davis sigue siendo un ícono de la moda y la sofisticación.

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon, quien interpretó a la inteligente Miranda Hobbes, ha incursionado en la política después de su paso por “Sex and the City”. A sus 57 años, Nixon se postuló como candidata para el cargo de gobernadora del estado de Nueva York en 2018. Aunque no resultó electa, su carrera política demostró su compromiso con las causas sociales y la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. En cuanto a la actuación, Nixon ha seguido participando en producciones teatrales y en proyectos televisivos.

A pesar de los cambios en sus carreras y vidas personales, las cuatro actrices han dejado una marca indeleble en la cultura pop y continúan siendo admiradas y queridas por los fanáticos de “Sex and the City” en todo el mundo.