Norwill Fragoso comparte imágenes de su “Love Story” con su pareja

La actriz Norwill Fragoso compartió imágenes en sus redes sociales de la sesión fotográfica que tuvo con su futuro esposo, el profesor José Rivas.

“¡Llegó JUNIO, mes de nuestra boda! Y hoy da inicio el Cap.1 de nuestro “Love Story” 🤍 “Amor y letras” 📚📃📝 Tanto José como yo, amamos las palabras, vibramos con ellas y las usamos todos los días a nuestro favor para enamorarnos”, expresó Fragoso en su Instagram.

La historia de amor

Tras muchos años de amistad, surgió el amor. Así comenzó la historia de amor entre la actriz Norwill Fragoso y el profesor José Rivas.

“Nosotros llevamos una amistad de mucho tiempo. No fue planificado, surgió […] Llegó un momento en que nos dimos cuenta que nos estábamos buscando mucho, y nos sorprendió la vida. Nos dejamos sorprender”, explicó Rivas en entrevista con Hoy Día Puerto Rico (Telemundo).

“La amistad trascendió, se transformó […] Ese proceso de conocernos, ya había pasado. Éramos amigos, somos amigos”, añadió Fragoso.

En la relación de Rivas y Fragoso reina la complicidad. “Igual hay mucha admiración, de parte y parte. Yo soy su cheerleader”, indicó Fragoso.

“Y viceversa”, dijo Rivas entre risas.

Un reto que enfrenta la pareja, es la diferencia de horarios en el trabajo. Sin embargo, han aprendido a enfrentarlo.

“Por eso, cada vez que hay una oportunidad (de acompañarla al teatro) no me pesa para nada. Muchas veces no coincidimos”, indicó Rivas.

Según compartió la actriz, el día del compromiso, Rivas la invitó a un brunch. Algo usual para la pareja.

Estando allí, José le envío un video por la aplicación WhatsApp recordando todos los momentos que han vivido juntos. Al culminar el video, le preguntó si querías casarse con él.

“Yo empecé a llorar […] José dice que me puse jincha como un papel”, añadió la actriz.