Presentadora de Telemundo sufre caída en vivo

Una caída en vivo fue la sufrió la presentadora del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, Jessica Carrillo precisamente tras hablar sobre la caída del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

“Un tropezón le puede pasar a cualquiera, hoy fue el día de las caídas. Justo al finalizar el show se me atoró el pie en el pantalón ancho que llevaba, entonces como que no pude dar el siguiente paso y bolas, azoté como res. Afortunadamente estoy bien no me pasó nada”, expresó la presentadora.

Carrillo indicó que solo se lastimó la rodilla tras la caída.

“Gracias a todos por sus mensajes, estoy súper bien y seguimos pa’ lante”, añadió a través de un video en su Instagram.

Al principio del programa se habló sobre la caída que sufrió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Presidente Biden sufre caída durante graduación de la Academia de la Fuerza Aérea

El presidente Joe Biden se cayó en el escenario en la graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de EE. UU. el jueves y la Casa Blanca dijo que estaba “bien” después de tropezar con un saco de arena.

Biden había estado saludando a los graduados en Colorado Springs, Colorado, al frente del escenario con saludos y apretones de manos, y se giró para ir hacia su asiento cuando se cayó. Fue ayudado por un oficial de la Fuerza Aérea, así como por dos miembros de su destacamento del Servicio Secreto.

Los espectadores, incluidos algunos miembros de la delegación oficial en el escenario, observaron con preocupación antes de que Biden, quien a los 80 años es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, regresara a su asiento para ver el final de la ceremonia.

“Está bien”, tuiteó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Ben LaBolt. “Había una bolsa de arena en el escenario mientras él estrechaba la mano”. Dos pequeños sacos de arena negros estaban en el escenario sosteniendo el teleprompter utilizado por Biden y otros oradores.

Biden ha sido cuestionado insistentemente sobre su edad y su capacidad para servir, y sus pasos en falso se han convertido en forraje para los rivales políticos mientras hace campaña para un segundo mandato en 2024. Ha tropezado antes de subir las escaleras y entrar en el Air Force One y una vez quedó atrapado en los pedales de su bicicleta mientras se detenía para hablar con los periodistas cerca de su casa en Rehoboth Beach, Delaware.

El médico personal de Biden dijo después del examen físico más reciente del presidente en febrero que Biden “sigue siendo un hombre sano y vigoroso de 80 años, apto para ejecutar con éxito los deberes de la presidencia”. El Dr. Kevin O’Connor también documentó la forma de andar rígida del presidente, que O’Connor dijo que era el resultado de una artritis espinal, un pie previamente roto y neuropatía en los pies de Biden.