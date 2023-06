“Me duele tu partida”: Héctor Delgado espera que “Pacho” le haya pedido perdón a Dios

Tras el asesinato del exponente urbano Neftalí Alvarez Núñez conocido como “Pacho El Antifeka” muchos de sus colegas en la música le dedicaron mensajes a través de las redes sociales.

Uno de los más emotivos fue el Héctor Delgado, antes conocido como “Héctor El Father” quien contó que el exponente le escribía a menudo para pedirle oraciones y que llegara sus eventos de alabanza al residencial público.

“Solo Dios sabe cuánto me duele tu partida, siempre me llamabas para pedir oración y que te llevara cultos al caserío. Siempre me dejabas saber el deseo que tenías de acercarte a Dios y todas tus luchas. Solo el pido a Dios que en ese último segundo de vida te hayas acordado lo que siempre te dije, clama a Dios y pídele perdón”, expresó Héctor Delgado a través de sus redes sociales.

¿Quién es Pacho “El Antifeka”? El exponente urbano que fue asesinado en Bayamón

En horas de la mañana del jueves, trascendió la noticia de que el exponente urbano conocido como Pacho “El Antifeka” fue asesinado en Bayamón.

Su nombre de pila era Neftalí Alvarez Núñez y tenía 42 años de edad sin embargo en el mundo del género urbano era conocido como “Pacho El Antifeka”. Este comenzó su carrera en el dúo Pacho & Cirilo posteriormente tuvo que hacer una pausa en su carrera en el género urbano al ser ingresado a prisión por un caso de posesión de armas en el año 2015.

“Pacho El Antifeka” quien se encontraba bajo el sello discográfico Duars Entertainment logró colaborar con grandes artistas de la música urbana como Lunay, Rauw Alejandro, Wisin y Yandel, Árcangel, Nicky Jam, Anuel AA entre otros.

En diciembre del año 2021, lanzó su primer álbum titulado “All-Star Game”.

“Quiero que la gente disfrute esta canción y viva el momento junto a mí. Es un reggaeton bailable con una letra que estoy seguro muchos se podrán identificar. Con el tema, le expresamos al amor que están dispuestos a afrontar cualquier situación para que su relación prevalezca. Estoy seguro que muchos han pasado por una situación similar en donde se cuestionan sus propias acciones y deciden no decir nada para que su amor perdure”, expresó el exponente del género urbano en declaraciones escritas previo al lanzamiento de este álbum.

Su tema más reciente fue “Scarface sin Manolo” junto a Ele A “El Dominio” que fue lanzado hace tres semanas y cuenta con más de 200 mil reproducciones en YouTube.

Asesinan al exponente urbano Pacho “El Antifeka”

Las autoridades investigan un asesinato ocurrido en horas de la madrugada donde el exponente urbano Neftalí Alvarez Núñez de 42 años conocido como “Pacho El Anti Feka” perdió la vida.

El suceso ocurrió en el área de Plaza Tropical que ubica en la carretera 167 intersección con la carretera 174, en Bayamón.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencia 911 alertó a la policía sobre unas detonaciones.

Al llegar al lugar, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre el cual fue identificado como el exponente en el interior de un vehículo Infiniti modelo EX35 del año 2008 de color negro, con varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.