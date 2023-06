¡Emotivo momento! Raymond se reencuentra con joven que conoció durante caminata ‘Da Vida 2018′

Durante el tramo de ‘Da Vida’ por el pueblo de Aibonito, el comediante y animador Raymond Arrieta vivió un emotivo reencuentro con una joven que conoció en la caminata de 2018.

Según compartió en sus redes sociales, al sentarse ayer junto a la joven recordó el momento en que la conoció durante la caminata de 2018.

“Hoy (2023) caminando por las montañas de Aibonito me encuentro a esta joven y me siento al lado de ella y me tomo un selfie, me quedo mirándola y le pregunto a su mamá si yo la conocía pues su cara me era familiar. Su madre me contestó que en el la caminata de 2018 me había sentado al lado de ella y que me había tomado un selfie, tan grande fue mi sorpresa de que todo se repitiera igual que hace unos años y de una manera espontánea”, escribió.

“Sabía que guardaba esa foto en mi celular y la acabo de encontrar y la comparto con ustedes con mi corazón apretao lleno de emociones y recuerdos”, añadió.

¿Cuál es la ruta de la caminata ‘Da Vida’ de Raymond Arrieta?

La caminata comenzó el pasado 31 de mayo y salieron desde el Hospital San Lucas en Ponce, por la PR-14 en dirección al este, hacia Juana Díaz. Esta continuó hasta llegar a la plaza de Juana Díaz donde culminó el intenso día.

En el segundo día, jueves 1 de junio, la salida era en el Estadio Hermanos Marrero y continuó por la PR-14 en dirección al este hacia el casco urbano de Aibonito, donde se continuó por la Avenida San Jose (PR-14). Al salir del pueblo de Aibonito, continuaron por la PR-14 hasta llegar al Estadio Pedro Montañez de Cayey donde culminó el día.

Hoy, viernes 2 de junio, salen del Estadio Pedro Montañez de Cayey hacia la Calle Baldorioty de Castro, donde se doblará a la izquierda hasta llegar a la intersección con la Calle Antonio R. Barceló PR-14, donde nuevamente se dobla a la izquierda. Una vez en la calle Antonio R. Barceló PR-14, continuarán hasta llegar a la intersección con la Avenida Jesus T Piñero PR-1 donde se doblará a la izquierda continuando hasta llegar al barrio Beatriz de Caguas, cerca de la Parroquia Sagrado Corazón, donde culmina el día.

En el cuarto día, sábado 3 de junio, la caminata saldrá del barrio Beatriz de Caguas en dirección al este por la PR-1 hacia Caguas. Continuarán por la PR-1 hasta llegar a la intersección con la Avenida Degetau PR-34, donde doblarán a la izquierda. Seguirán en ruta por la Avenida Degetau PR-34, hasta llegar a la intersección con la Avenida Turabo PR-34. Allí doblarán a la derecha continuando hasta llegar a la intersección con la PR-156. Ahí se doblará nuevamente a la derecha, continuando hasta llegar a la Avenida Josá Mercado PR-33, donde se debe doblar a la izquierda hasta llegar a la Intersección con la calle Alejando Tapia y Rivera frente al Centro de Gobiemo Municipal de Caguas donde culmina el día.

El domingo, 4 de junio, Arrieta y los participantes saldrán de la Avenida Jose Mercado PR-33, en dirección hacia el este, hasta llegar a la intersección con la PR-1, donde se doblará a la izquierda. Una vez en la PR-1, continuará hasta llegar a la égida de la Asociación de Policías en Guaynabo donde culmina el día.

En el sexto y último día, saldrán desde la égida de la Asociación de Policías en Guaynabo, por la PR-1 hacia el norte. Seguirán en ruta por la PR-1 hasta llegar a la intersección con la Avenida Ing. Manuel Doménech y ahí, doblarán a la derecha frente al Departamento del Trabajo. Al llegar a la Avenida Constitución PR-25, doblarán a la izquierda frente a la Asociación de empleados (AEELA), continuando hasta llegar a la intersección con la Avenida Franklin Delano Roosevelt PR-23. Luego, doblarán a la izquierda y continuarán hasta llegar a Telemundo para el gran cierre.