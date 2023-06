Kany García sin temor a dejarse llevar por los géneros musicales

Kany García es una artista tan versátil que puede navegar diversos ritmos musicales y seguir conectando con la gente que ama su música. Así mismo, puede presentarse en locales reducidos donde logra química directa con el público hasta llenar estadios donde una masa de gente la acompaña en cada canción de su repertorio, como acaba de ocurrir en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina.

Allí mismo, estrenó su nuevo tema “Fuera de Servicio” que además es el primer sencillo de un álbum al que ahora se vuelca para culminar antes de volver a tomar la carretera para su gira por Estados Unidos.

Cuéntanos de esa experiencia en Argentina.

— Fue una experiencia increíble, porque uno va viendo como los territorios se van expandiendo, abriéndose a cantidad de personas y de público que los vas trabajando desde llegar con un primer sencillo, arrancar con 1,000 personas a 2,000 personas, 3,000, y así vamos. Vamos creciendo hasta llegar a Luna Park que fue una locura súper linda. Yo creo que una de las cosas más impresionantes ha sido eso, que a los lugares que uno va, pues cada vez se agranda más la familia y eso se agradece con el corazón.

¿Cómo compara un coliseo versus un estadio?

—Es muy distinto. Yo no puedo decir que hay uno mejor que el otro. También depende mucho del repertorio de la artista. A mí me encantan los lugares pequeñitos porque vengo de ser cantautora y de querer contar cosas en ese tipo de lugares. Amo tener esa posibilidad de ver hasta la última fila y de dejarte un poco, yo digo alimentar, retroalimentar por la gente que se sienta y te compra un boleto. Pero claro, después entonces vas a un lugar como el Choliseo, Arena Movistar y te encuentras con la posibilidad de hacer otras tantas cosas a nivel de escenografía, a nivel de luces, a nivel de otras tantas potencias que también te enganchas. Hay una parte de cuando pones a la gente a cantar a todo pulmón que tienes esa posibilidad al mismo tiempo de poder palpar lo que ha sido el éxito por el trabajo y la disciplina de estar picando piedra en cada uno de los países. Yo pienso que la combinación de cada uno de los espacios para mí es maravilloso. Como artista yo creo que es bonito el que me pasen estas cosas lindas.

Terminaste el 26 de mayo la gira mundial y el 30 de agosto arranca la gira en Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer en ese ínterin? ¿Vas a descansar o estás trabajando?

—Pues lo que me resta es acabar la obra del álbum, porque “Fuera de Servicio” es el primer sencillo de lo que va a ser un álbum que verá la luz en el primer trimestre del año (próximo). Para eso tengo que acabarlo, entonces si no hacía como una pausa no iba a suceder. En agosto lanzo lo que va a ser el segundo sencillo y yo diría que a comienzos de año lanzamos el álbum en su totalidad. Entonces sí, ya tengo bastante repertorio, pero todavía no he acabado.

En “Fuera de Servicio” vuelves a experimentar con el ritmo regional mexicano. Venías de la canción con Nodal. ¿Te vamos a ver experimentar más con este ritmo?

—Yo siempre creo que las canciones mismas te piden el género. A mí con el pasar de los años es algo que me ha apasionado mucho, el dejarme llevar con los géneros, desde el flamenco, la cumbia colombiana, el vallenato, la bachata, el regional. Entonces, después de lo de Christian Nodal, yo creo que tuvo un impacto en lo que es mi música, de lo que me gusta hacer. Y no es que por eso voy a hacer un álbum regional, pero sí, cuando hice esta canción la realidad me quería un poco separar de lo que había sido el sencillo con Nodal. Empecé a producir la canción de otras mil maneras para alejarme y me daba cuenta de que lo que más le atinaba, el vestido que mejor le quedaba, era regional. Pero claro, como siempre, me gusta un poco variar lo que es el camino, pues quería salirme de lo que estaba sucediendo, hasta que llegó el punto que me di cuenta que las canciones por sí te hablan. Entonces, esta canción creo que lo más bonito de ella, que lo mismo la tocó con la guitarra sin los elementos regionales y se siente algo de ello en la misma canción, como vestirla con el regional y que se sienta naturalmente ahí. Y algo maravilloso ha sido que la gente, después de que tú tengas una canción que les esté contando algo, conectan con ella más allá del género.