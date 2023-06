Daddy Yankee sobre Pacho ‘El Antifeka’: “Fuiste una persona real conmigo”

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee reaccionó este jueves al asesinato de su amigo y exponente urbano Neftalí Alvarez Núñez, de 42 años, conocido como Pacho ‘El Antifeka’.

“No soy quien para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy conciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos”, escribió en redes sociales.

“Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en tu en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones”, añadió.

Pacho ‘El Antifeka’ fue asesinado en horas de la madrugada en el área de Plaza Tropical que ubica en la carretera 167 intersección con la carretera 174, en Bayamón.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencia 911 alertó a la policía sobre unas detonaciones.

Al llegar al lugar, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre el cual fue identificado como el exponente en el interior de un vehículo Infiniti modelo EX35 del año 2008 de color negro, con varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

El agente Braulio González de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión al fiscal Carlos Rivera se encuentran a cargo de la investigación.

Reguetoneros lamentan la muerte de Pacho ‘El Antifeka’

Varios exponentes de música urbana reaccionaron en redes sociales al asesinato de Pacho ‘El Antifeka’.

Uno de ellos fue Carlos Efrén Reyes Rosado, más conocido por su nombre artístico “Farruko”.

“Descansa en paz. Brother no hablábamos to el tiempo, pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios de intentar ser mejores personas de aprender a ser justo siempre fuiste líder y hermano Dios tenga Misericordia y le de fortaleza a tu familia”, expresó.

Entrevista a Pacho ‘El Antifeka’ en El Calce