Paquita “La del Barrio” habla de una colaboración con Shakira

En medio de la polémica que Shakira protagonizó por su separación de Gerard Piqué, una de las famosas que manifestó su apoyo abiertamente hacia la colombiana fue Paquita “La del Barrio”, quien ahora ha mostrado que desea hacer una colaboración con su colega.

Aquí te contamos qué se sabe de esta posible colaboración.

El mensaje que Paquita le envió a Shakira

Poco después de que la cantante comenzó a publicar las canciones con dedicatoria para el exfutbolista, la artista mexicana le envió un mensaje, como una forma de solidarizarse con ella.

“Mi queridísima amiga y compañera, Shakira, soy Paquita la del Barrio y por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Estoy contigo, porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga”, indicó la intérprete de “Rata de dos patas”, por medio de sus redes sociales.

En ese momento muchos fans señalaron que si las dos hicieran una canción, podría ser un gran éxito.

¿Habrá colaboración?

El tema quedó en el aire, y ahora, en un encuentro con la prensa, Paquita fue cuestionada sobre la posibilidad de verla colaborando con Shakira.

“Primero ella y después yo. No la he visto. Quién sabe, hasta que no haya algo te puedo decir. Tú me puede decir que qué bonito se oye, pero, si no me escucho y no me gusto, de nada sirve”, expresó la cantante.

Así que, hasta el momento, no se tiene nada confirmado sobre un encuentro de ambas estrellas.

¿Paquita podría incursionar en los Corridos Tumbados?

Por otro lado, la artista fue cuestionada sobre la posibilidad de experimentar en los Corridos Tumbados, un género que han popularizado Peso Pluma y Natanael Cano.

“Pues no sé, esas son cosas que arregla uno o el representante de uno. No conozco a ninguno, yo me dedico a mi trabajo y ustedes saben que he estado enferma y no he tenido tiempo de escuchar a mis compañeros. Yo respeto a todos y nada más”, expresó la artista.