Mujer de 77 años se casa con ella misma tras una vida soltera

El amor es una cosa extraña, esta mujer se quedó soltera por 40 años luego de un divorcio por lo que tomó la determinación de casarse con ella misma.

Sus fotos han dado la vuelta al mundo. Se trata de Dorothy Fedeli es la protagonista de esta historia y tiene 77 años de edad.

Dorothy reside en el hogar de retiro O’Bannon Terrace Retirement en Goshen, Estados Unidos. Ella se casó por primera vez en 1965 su matrimonio duró 9 años y tuvo tres hijos. Luego de su divorcio optó por mantenerse soltera y trabajar por su amor propio.

De esta forma, la mujer armó su propia boda en el lugar que reside. La mujer compró su vestido de novia y se maquilló para realizar su propia boda. Además, invitó a sus amigos más cercanos, también compró un banquete y lo celebró a lo grande.

“Dios y amarse a uno mismo son las cosas más importantes en este mundo. Si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas y serás feliz”, dijo la mujer adulta en una entrevista con la cadena estadounidense WLWT.

“Es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me haga feliz”, confirmó Fedeli.

Ella siempre ha sido partidaria del amor propio y que la felicidad depende de uno mismo. “Si no está destinado a estar con alguien, entonces hay algo más en la vida que te hará feliz. Todos encontrarán algo que llene su alma”.

Mujeres que se quedan solteras y no tienen hijos se están volviendo más ricas

Las mujeres solteras sin hijos tenían una riqueza promedio de $65,000 en 2019, en comparación con los $57,000 de los hombres solteros y sin hijos, según una nueva investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Para las madres solteras, la cifra fue de solo $7,000.

La paternidad estaba perdiendo su atractivo incluso antes del covid-19, y las dificultades provocadas por la pandemia parecen haber acelerado la tendencia.

Estudio

Un estudio del Pew Research Center en el 2021 encontró que el 44% de los estadounidenses de 18 a 49 años que no tienen hijos dicen que no es muy probable o nada probable que procreen algún día, un aumento de 7 puntos porcentuales desde 2018.

Las tasas de natalidad de Estados Unidos han estado cayendo durante los últimos 30 años a medida que las personas se casan más tarde en la vida y posponen tener hijos. En 1990, había alrededor de 71 nacimientos por año por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años.

Para 2019, eso se había reducido a 58 nacimientos, según un análisis de la Oficina del Censo. Al mismo tiempo, la proporción de mujeres de 25 a 34 años que no tienen hijos alcanzó un récord en 2018, el más reciente disponible en datos que datan de 1976.