Jay Fonseca gasta miles de dólares en suscripciones mensuales

Un junte de los ‘influencers’ más reconocidos por los puertorriqueños se llevó a cabo en el canal de YouTube de Jorge Pabón “Molusco” quien tuvo como invitados a Chente Ydrach, Héctor Torres ‘Deplaymaker’ y al analista político Jay Fonseca.

Este último, dentro de la conversación sobre la credibilidad que tiene cada uno según el estudio realizado por la firma SME, habló sobre el tiempo de preparación que conlleva para poder hablar sobre distintos temas a través de sus plataformas de televisión, radio y redes sociales.

Ante la pregunta de Chente Ydrach sobre qué noticias el analista político consume, Fonseca contestó que ve todas las noticias, tanto de medio locales como de Estados Unidos y ahí fue donde reveló que paga alrededor de 2,000 dólares mensuales en suscripciones de diversos medios de comunicación para tener acceso completo a las noticias.

“Yo veo todas las noticias, leo todas las mañanas, obviamente no puedo verlo detalladamente, pero lo más que puedo, tratar de ver todo resumen de noticias de todos los medios de Estados Unidos y el mundo”, expresó Fonseca.

Ydrach también le preguntó cuál es su medio de comunicación favorito a lo que este contestó que es el medio especializado en economía “Bloomberg”. La contestación provocó risas en los comunicadores Chente Ydrach y Molusco, ya que este último aceptó que nunca ha leído este medio.

“Pago los chavos mensuales que me cuesta y entre todas las membresía pago más de 2 mil pesos mensuales”, expresó Jay Fonseca. “Ese es mi trabajo, en mi caso yo tengo que venir aquí a sentarme y obviamente ustedes me preguntan de algo y yo tengo que venir con una opinión informada porque si no yo tendría que buscar ser gracioso y no soy gracioso”, añadió.

Durante la conversación los cuatro comunicadores hablaron sobre cómo se sienten con la reacción de varias figuras de los medios que se molestaron porque estos salieron como las figuras que más influencian en la sociedad puertorriqueña.