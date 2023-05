De la humildad a los grandes lujos: Aquí vivió Shakira en su adolescencia y así es su casa ahora

Shakira, un antes y después digno de admirar, con una trayectoria que no detiene su ascenso y que no para de generar titulares. La cantante que está posicionada como una de las artistas más mediáticas del último año, tiene un camino y una historia que va un poco más allá del talento y que merece de reconocimiento, por todos los logros cosechados en el transcurso de su gloria.

La intérprete de ´Acróstico´ comenzó lo que serían sus primeros pasos en la música, en un humilde departamento cercano al centro de Barranquilla, en el barrio El Limoncito, y ahora marca hitos, desde una lujosa mansión ubicada en el North Bay Road Drive, de Miami, un camino que sin duda, habla de una mujer que persiguió y consiguió sus sueños.

Haciendo un pequeño recordar es vivir por la que fue la vida de adolescente de Shakira y la que tiene ahora, decidimos hacer un contraste de viviendas de inicio a presente de la artista que recientemente fue titulada como “mujer del año”.

Aquí la que fue la casa de Shakira en Barranquilla:

De acuerdo a lo que reseñó hace algunos años atrás el portal EnLatino.com, Shakira residía en el apartamento 202 de un complejo de edificios minimalista y muy humilde del barrio El Limoncito, junto con su madre, Nidia Ripoll, y su padre, William Mebarak, ahí, habría compuesto incluso unas de sus primeras canciones ´Magia´, sentada en las escaleras del que fue su hogar por muchos años, y donde también se dice que conoció el sentimiento de amor por primera vez, por uno de sus vecinos ´Oscar´.

“Recuerdo que cuando tenía 12 años tuve mi primer novio. Yo le dije a mi papá: ‘Me gusta Óscar’, era mi vecino, me encantaba y me moría por él. Mi papá me dijo: ‘Cómo te va a gustar Óscar si solo tienes 12 años. ¡Esto no puede ser posible!’”, confesó en una entrevista de años atrás la cantante

Ahora, traemos el detalle de la actual vivienda de la cantante

La representante del pop tiene una residencia en North Bay Road Drive,la cual está valorada en 10 millones de euros. Entre sus principales vecinos destacan Jennifer López, Ricky Martin y Matt Damon. Respecto a las características del espacio, el mismo tiene una dimensión de 800 m2 repartido en dos plantas.

La infraestructura posee amplias habitaciones, gimnasio equipado, una mesa de billar blanca y una enorme piscina. Respecto a los materiales, el medio ABC, reseñó que la madera, mármol, pizarra y piedra caliza son los que destacan.

Mansión de Shakira en Miami Internet

Mansión de Shakira en Miami Internet

Mansión de Shakira en Miami Internet

Mansión de Shakira en Miami Internet