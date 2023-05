Gaby Alicea llega con su ‘stand up’ “El boricua es otra cosa” al Coca Cola Music Hall

El comediante Gaby Alicea llevará su espectáculo “El boricua es otra cosa” al Coca Cola Music Hall tras recorrer varios destinos en Estados Unidos y Puerto Rico con sus ocurrencias centradas en la puertorriqueñidad.

“Que viva el ketchup”: Eliminan a Johnny Lozada de “Top Chef VIP 2″

De esta forma, Alicea, también conocido por sus personajes “Don Sefe” y “Boricuita”, se presentará en este venue, el domingo, 3 de diciembre de 2023, a las 5:00 p.m. Los boletos ya están a la venta en Ticketera.com.

“Presentarme en el Coca Cola Music Hall es un sueño que tengo desde que las instalaciones fueron terminadas. Un día fui con mi familia y les dije: ‘algún día me presentaré en este lugar’, y el 3 de diciembre, será una realidad”, expresó emocionado el artista.

“Para mí es muy importante hacer un alto en la gira que tengo por Estados Unidos para estar con mi público de Puerto Rico, que tanto me ha pedido una función en el área metro. Tengo que confesar que me he presentado en muchos lugares, pero nada como estar en casa. Esta función será muy especial. Además, es una gran oportunidad para que los boricuas que están fuera de Puerto Rico puedan venir a disfrutar del show, y también de la isla”, añadió.

“El Boricua es Otra Cosa” es un espectáculo de comedia familiar donde el artista plantea de manera divertida por qué ser puertorriqueño y ser boricua no es lo mismo. Apoyado por sus personajes Boricuita y Don Sefe establece con humor en qué se diferencia un concepto del otro.

Alicea explicó que este show es una evolución de las presentaciones que comenzó a hacer en 2015. Entre las novedades está el personaje Boricuita, que entonces no existía. Sin embargo, algo que no ha cambiado desde sus inicios es su estilo de hacer comedia sin dobles sentidos o palabras soeces.

“En todos estos años hemos tenido más de 100 funciones exitosas. Es un espectáculo que está más que probado. Quiero ver a las familias gozando de un ‘stand-up comedy’ limpio, sin doble sentido ni chabacanerías porque yo creo en mi propuesta ‘clean comedy’, y sé que es algo que el público aprecia, necesita y merece”, recalcó.